Posticipi di A del Lunedì – Pari tra Verona e Lazio, Monza sconfitto in casa

Nel Monday Night di serie A del ventunesimo turno pareggio della Lazio al Bentegodi, per 1 a 1 con il Verona, mentre nell’altro posticipo il Monza di Palladino è stato sconfitto in casa dalla Sampdoria per 1 a 2.. Un k o inaspettato quello dei brianzoli che sembravano, addirittura proiettati verso posizioni di classifiche importanti, dopo il successo esterno a Torino contro i bianconeri. La giornata si completerà, stasera, con l’ultima gara Salernitana vs Juventus, alle 20,45.