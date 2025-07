Cannavo, Silvestri, Corrado, De Maggio, Satin, Tosto, D’Urbano, Esposito, Montervino a Kiss Kiss Napoli

Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera: “Ma scherziamo? 35 milioni per Beukema? E’ una follia. E’ un buon giocatore, ma la cifra chiesta dal Bologna è spropositata, non esiste. Non è mica Thuram! Sono troppi anche i 40 mln chiesti per Ndoye e Lucca, sono prezzi assurdi”.

Marco Silvestri, calciatore svincolato, ha parlato a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Marianucci è un ottimo difensore, ha grandi qualità, un grande marcatore molto forte fisicamente e ha dei margini di miglioramento enormi. Il Napoli ha fatto un ottimo acquisto. Lucca? E’ un ottimo attaccante, ha una stazza importante, è anche veloce e agile: calcia bene in porta, di testa è molto bravo. Quest’anno l’ho visto molto migliorato rispetto alla scorsa stagione, è un ragazzo che si allena con tanta passione e ha anche lui dei grandi margini di miglioramento. Io al Napoli? Magari, verrei di corsa a fare il secondo in azzurro. Da altre parti non lo so, ma a Napoli senza dubbi potrei fare il secondo portiere. Quando parliamo di Meret parliamo di un top portiere, in Italia si fa fatica a trovare di meglio. Le critiche fanno parte del gioco, lui ha le spalle larghe e io sono convinto che il Napoli abbia un ottimo portiere”.

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Lucca? Oggi tra i giocatori che hanno frequentato la serie A è quello migliore di tutti, ha elasticità fisica, una struttura unica, alto 203 cm, sa difendere la palla, è discretamente forte di testa. Ha migliorato moltissimo questo fondamentale da quando giocava qui a Pisa. Poi ha l’attacco della profondità con un fisico possente. Soffriva del problema dei giocatori che non hanno continuità, ricordo un’amichevole con il Palermo. Maran mi disse: teniamoci Lucca, ma poi andò all’Ajax. Un giocatore è tanto più forte quando sa sconfiggere la concorrenza. Credo sia il miglior attaccante in Italia. Insigne? Ha un’età che non rientra nel programma nel nostro Pisa, il nostro progetto va avanti attraverso una filosofia che non è nei nostri parametri. Vogliamo vincere e salvarci sapendo di avere 7 under21 pronti nella nostra rosa. Cutrone? Le cose che potrebbero avvenire preferisco non commentarle. Offriremo il fianco alla concorrenza. Simeone e Mazzocchi? Il Cholito potrebbe rientrare nei nostri programmi. Mazzocchi? Non credo, è un po’ lontano. Negli esterni siamo ampiamente coperti, Angori, Estevez. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo. Avere Simeone sarebbe un sogno, sogno di una notte di mezza estate. Per il difensore cerchiamo giocatori più giovani. Chi non vorrebbe Simeone invece, il papà è stato un artefice di quel Pisa, il Cholo viene spesso qui. Non ho ancora chiamato De Laurentiis. Mio figlio ed il direttore con Manna ne hanno parlato. Simeone è un giocatore che ci interessa, però sappiamo che abbiamo una concorrenza agguerrita. La vera missione è mantenere i nostri parametri. Abbiamo vinto la serie B con il nono monte ingaggi. Siamo stati più bravi degli altri. Scoprire talenti, creare presupposti per una società sostenibile questa la nostra missione”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “L’Olympique Marsiglia è interessato in modo molto concreto a Raspadori. Lo rivorrebbe De Zerbi, le società si stanno sentendo e se dovessero esserci le condizioni l’affare potrebbe andare in porto. Il Napoli ha chiesto 45 mln di euro”.

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Raspadori al Marsiglia? Sarebbe un’idea, è un buon giocatore che De Zerbi conosce bene. Il Napoli chiede tanti soldi per lui e soprattutto il calciatore chiederebbe un’ingaggio importante. Osimhen? E’ sempre stato un ragazzo un po’ particolare, ha cambiato tre o quattro volte il procuratore. Lui esplose in Belgio, da lì lo prese il Lille e poi ha deciso solo di guadagnare il massimo. Però deve capire che se vuole guadagnare tanti milioni deve andare in Arabia. Non puoi pretendere i soldi dell’Arabia in Europa. Pioli alla Fiorentina? Ha fatto una buona esperienza in Arabia, ha guadagnato un po’ di soldi e non è riuscito a dire di no alla chiamata dall’Italia. Spero possa riportare la Fiorentina al top, non lo sento da un po’ e spero porti bene. Chevalier? E’ fuori budget per il Napoli, è il portiere della nazionale francese”.

Vittorio Tosto, agente di calciatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci? Sì, può ripercorrere la stessa strada che ha fatto Di Lorenzo. Ricordo che quando il Napoli trattava Trippier dissi che Di Lorenzo sarebbe stato meglio rispetto all’inglese, non a caso è andato in nazionale ed ora vale 40 mln. I giocatori all’Empoli li fanno ai raggi X, Marianucci ha gli stessi numeri di Di Lorenzo. Marianucci lavorerà con Conte, giocherà partite di livello internazionale e può finire tranquillamente in nazionale. Qualche difetto ce l’ha, forse deve crescere nell’impostazione di gioco, è alto, roccioso, tipo Chiellini, tipo Gatti. Beukema? Il Bologna, quest’anno, è stata la squadra che ha avuto un’evoluzione dei suoi giocatori sotto tutti i punti di vista. Oggi bisogna pescare nel Bologna e nell’Atalanta. Il Napoli fa bene a puntare Beukema. Il Bologna, ha in società, il nuovo Lele Oriali che è Marco Di Vaio”.

Giorgio D’Urbano, preparatore atletico del Cesena, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Niente tournèe all’estero per il Napoli? Sia Dimaro che Castel di Sangro sono due località stupende, tra l’altro io sono abruzzese. Le due località si prestano benissimo ad un ritiro old style. Il calcio frenetico di oggi impone trasferte lunghissime, tournèe dall’altra parte del mondo, invece il classico ritiro in Italia permette di lavorare in maniera continua e serena. Avere la rosa al completo già in ritiro sarebbe un grande vantaggio perchè il probolema più grande, in assoluto, è iniziare i ritiri con la metà dei calciatori che comporranno la rosa durante la stagione. Sarebbe una grande notizia per il Napoli, grazie alle capacità della dirigenza e dell’allenatore”.

Mauro Esposito, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo grandi cose negli ultimi anni, i due scudetti dimostrano la crescita che sta avendo la società. Poi è stato confermato Conte che è un grande allenatore, a dimostrazione che il club vuole migliorare ancora. Ndoye? Mi piace tanto, è uno dei pochi che punta spesso l’avversario, si trovano sempre meno esterni che saltano l’uomo. La giocata del talento si vede sempre meno e questo dispiace un po’”.

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Folorunsho mi piace tantissimo, mi dispiacque quando andò via perchè secondo me deve ancora esprimersi al meglio. Ha un valore di circa 10-15 mln di euro. Le persone intelligenti son quelle che capiscono dove sta la verità, non s’è preso con Conte e qualche colpa il ragazzo la darà anche a sè stesso. Non credo che le cose non si possano sistemare tra Conte e Folorunsho. Anguissa? La Coppa d’Africa incide molto, spesso alcuni calciatori tornano non in condizioni ottimali. Il Napoli ha messo una bella pietra con l’acquisto di De Bruyne che, in qualche modo, avrà una maglia da titolare, così come ce l’hanno Lobotka e McTominay. Anguissa forse non sarà più un titolare inamovibile. Per completare il reparto però serve essere cinici per i doppi ruoli. Folorunsho, per caratteristiche, si avvicina molto ad Anguissa e mi farebbe piacere averlo in rosa per il Napoli”.