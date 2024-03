NAPOLI vs ATALANTA – Osimhen ancora in forte dubbio per l’anticipo di sabato contro i bergamaschi

Ieri, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Konami Center di Castel Volturno, in vista dell’anticipo dell’ora di pranzo, di sabato prossimo contro l’Atalanta, al Maradona, valido per la trentesima tornata di campionato. Un match fondamentale per la squadra di Calzona, in ottica Champions League. Tuttavia gli azzurri potrebbero affrontare i bergamaschi di Gasperini senza il loro attaccante principe. Ovviamente parliamo di Osimhen, il quale ha svolto ancora lavoro personalizzato per ricercare la forma ottimale. A quattro giorni dalla gara, le probabilità che il nigeriano parta titolare sono pochissime, dal momento che il centravanti non è ancora nella migliore condizione fisica. In caso di un nuovo forfait di Osimhen, ci sarà sempre il ballottaggio tra Raspadori e Simeone per la sua sostituzione, pur se il tecnico dei partenopei auspica un recupero del giocatore nei prossimi giorni. A Milano, con la capolista, ha giocato inizialmente l’ex Sassuolo, che tuttavia non è riuscito ad essere incisivo come sperato da Calzona. Dal canto suo, l’argentino scalpita per avere una chance dal primo minuto, dato pure il lungo viaggio negli States che ha dovuto affrontare Raspadori, a causa degli impegni con la nazionale. Tutto, però, dipenderà da cosa accadrà fino a sabato mattina, giorno in cui comprenderemo meglio le condizioni di Osimhen. La speranza che possa farcela è ovviamente l’ultima a morire.