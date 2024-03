Padovan, Lo Monaco, Perugino e Morra a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Conte vuole vincere e a noi interessa questa polizza per i prossimi anni”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Domenico Marigliano ci chiede: “È vero che De Laurentiis ha trovato un accordo con Italiano?”. Amerei saperti rispondere. A me non risulta, ma io non sono informato probabilmente. Non ho notizie di prima mano da De Laurentiis tutti i giorni. L’ho visto alla vigilia di Napoli-Torino e quel giorno non mi sembrò avere l’intenzione di chiudere un allenatore a breve. Mi sembrava interessato al centro sportivo, allo stadio tra Bagnoli e Afragola e al direttore sportivo. Mi sembravano queste le sue priorità. Sull’allenatore non disse una parola, diede qualche giudizio su vari tecnici. Sarei meravigliato, perciò, se avesse già chiuso per un allenatore prima del direttore sportivo. Andando ad analizzare la pole position, non credo che Gasperini sia in lizza, nonostante il contratto conservato nel cassetto e mai applicato. Pioli no, su Pioli mi sento di dire no. Pioli vuole restare a Milano e si sta giocando ogni chance per rimanere, soprattutto non credo sia la priorità di De Laurentiis. Allegri al Napoli non ci credo neanche se lo vedo, perché se lo vedo mi devo incatenare ai cancelli di Castel Volturno, non sia mai Dio, per carità. Escludo totalmente Mourinho. I reali candidati, per me, sono Antonio Conte con cui il dialogo non si è mai interrotto, Italiano, Palladino, Gilardino e Pecchia, nonché Farioli che può essere una voce interessante. Tra questi potrebbe uscire il nome del prossimo allenatore del Napoli, tra questi Italiano gode di maggiori possibilità. Tolto Conte, in realtà, un nome che convince davvero De Laurentiis forse non lo ha, ma Italiano potrebbe essere il meno peggio, quello che lo convince di più rispetto agli altri. Qui siamo alle interpretazioni, perché di fatto non credo ci sia niente. Accardi-Italiano può essere un’accoppiata, ma se ci fosse Conte si darebbe un’accelerata agli obiettivi del Napoli che ha bisogno di tornare competitivo. Conte vuole solo vincere, e a noi interessa questa polizza assicurativa per i prossimi anni”.

Giancarlo Padovan: “Donnarumma unico fuoriclasse dell’Italia, c’è ottimismo ingiustificato sulla Nazionale”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “C’è un ottimismo ingiustificato sulla Nazionale italiana. La prima partita è stata pessima, la seconda abbiamo segnato senza attaccanti che erano diversi dalla prima. I problemi restano. Siamo al punto di partenza, per me, una squadra che ancora deve ritrovarsi dopo una qualificazione stentata all’Europeo, molto stentata. Mancini? A me non piace per i suoi atteggiamenti, ma è un buon difensore. Acerbi out? Out dalla Nazionale non lo so. Credo che sia colpevole, Juan Jesus non aveva alcuna ragione per inventarsi cose del genere. Purtroppo, non sarà l’unico caso. Lo conosco Acerbi, è un bravo ragazzo, avrebbe fatto meglio ad ammettere le sue colpe e scusarsi, collaborando. Donnarumma? È l’unico fuoriclasse dell’Italia. Possiamo discutere su Chiesa e Barella, ma l’unico fuoriclasse ce l’abbiamo in porta. Al PSG sta facendo un’annata straordinaria. Secondo me batterà il record di presenze di Buffon e Zoff. Italiano al Napoli? So che piacerebbe molto a De Laurentiis. A me piace un po’ meno rispetto a qualche anno fa. Conte l’uomo giusto? Sì, ma gli ha già detto no due volte. Sicuramente è di difficile collocazione. Se viene, viene per un progetto a lungo termine e per vincere. Napoli, però, ha bisogno prima di un direttore sportivo. Accardi? Non lo conosco, ma mi pare che l’Empoli sia una buona fucina di giocatori e allenatori. È giovane, è un ex giocatore, piace al Napoli, quindi può fare al caso della società. Sta sempre a De Laurentiis”.

Pietro Lo Monaco: “Ho proposto Koopmeiners al Napoli 3 anni fa. Lindstrom? Esploderà l’anno prossimo quando lo libereranno”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: “3 anni fa proposi al Napoli Botman e Koopemeiners. All’epoca si potevano prendere per pochi milioni di euro. Anche Alcaraz proposi, è un giocatore di prospettiva, un centrocampista di movimento che può evolvere bene. Koopmeiners ha detto una grande verità: che era un bel giocatore, ma è diventato importante grazie all’Italia, il campionato non più bello, ma più difficile sì. Perché prendere Cajuste se c’è Folorunsho? Cose inspiegabili perché l’organizzazione tecnica della società dovrebbe avere una valenza tale da tenere queste cose sotto controllo. Ci vorrebbe uno che decidesse e avesse la testa per farlo. A Napoli decide una sola persona. Lo scouting vede, osserva, propone, ma la decisione sta agli uomini di calcio. Zirkzee? Un profilo che terrei molto da conto. Molto. Il Napoli non ha niente da invidiare alle squadre estere, fuorché Real Madrid, Manchester City e poche altre. Direttore sportivo per il Napoli? Non è facile indicare un nome che vada in sintonia con la testa della proprietà del Napoli. Giuntoli sta sul pezzo, si era plasmato bene. Oggi Sartori è sicuramente un uomo da campo, che sta dalla mattina alla sera in giro, ha la sua struttura e lui non farebbe ombra al presidente, quindi potrebbe essere l’uomo giusto. Accardi? È un giovane, abituato ad un presidente presenzialista, quindi si potrebbe adattare. Lindstrom molto più di quanto si è visto? Assolutamente sì e lo dico senza titubanze. L’anno prossimo il Napoli lo darà via ed esploderà. All’Atalanta piace, lui e Cajuste per Koopmeienrs, con l’attaccante del Bologna e il 2005 del Colo Colo alle sue spalle, questa la mia chicca”.

Fabio Morra: “Borruto e Salas illegali: il Napoli Futsal non ha sbagliato niente”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabio Morra, responsabile della comunicazione Napoli Futsal: “Abbraccio tra Nando e Serafino? Figlio di tanti anni di passione messi in questo sport nato sui campi di periferia. Frutto di un percorso fatto di grandi sacrifici e investimenti. Una vera e propria azienda che non lascia nulla al caso, affidandosi ad uno staff di primo livello. Tutto meritato, Napoli ha fatto qualcosa di straordinario contro Genzano e Roma, pur partendo da sfavorita. Di Gennaro? Andrea è stato buttato in campo a causa dell’infortunio di Bellobuono che gli costerà un mese di stop, credo. È stato straordinario. Nando Perugino? Ha fatto un partitone. Si è fatto trovare pronto, così come tutta la squadra. Borruto e Salas sono stati illegali, non fanno parte di questo sport quando decidono di giocare in quel modo. La chiave della partita? L’esperienza di alcuni giocatori che alcune partite non le sbagliano mai. Il Napoli non ha sbagliato niente, ci sono protagonisti che certe partite le sanno giocare molto bene”.

Serafino Perugino: “Per la mia famiglia il Napoli Futsal è un momento di aggregazione. Al sindaco chiederò una casa per la mia squadra”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Serafino Perugino, presidente Napoli Futsal: “Ho creduto di cambiare squadra e allenatore, di dover dare un impulso diverso e questa scelta ha pagato. Colini? Gli ho cheisto di venire a vincere. Se prendi l’allenatore più titolato d’Italia, lo fai per puntare al massimo, devi capire anche che deve avere le chiavi della squadra in mano. L’abbraccio tra me e Nando? Una commozione pazzesca. Per noi, in famiglia, il Napoli Futsal è un momento di aggregazione. Napoli non è partita da favorita? Il pronostico era a favore dell’Olympus Roma che ha stracciato il campionato, sicuramente. Il Napoli ha una spiccata connotazione partenopea con De Simone, De Luca, Bellobuono. Fortino? Penso che ha parlato Nando per noi perché non gli ha fatto toccare palla. È la verità. Corsa scudetto? Per il momento mi godo la vittoria della Coppa Italia, i playoff durano ancora un paio di mesi, non ci faremo trovare impreparati. Un palazzetto in città per il Napoli Futsal? Sono onorato dei complimenti del sindaco Mafredi, tra l’altro ci riceverà mercoledì a Palazzo San Giacomo, sarà un’opportunità di chiedere con la forza delle nostre ragioni di poter dare un giorno una casa al Napoli Futsal nella propria città. Sarebbe il coronamento di tutti i sacrifici della famiglia Perugino, nonché qualcosa che ci è dovuto per la nostra serietà. Sogni? Vivo di sogni e passioni. Vediamo, lavoriamo per alzare sempre più l’asticella, ma con i piedi per terra”.