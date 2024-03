ATLETICA | André Schürrle al Chianti Ultra Trail by UTMB: “un’esperienza sorprendente!”

Ha chiuso la sua Chianti Marathon Trail al 486° posto su 806 partecipanti, ma per André Schürrle, il trentaquattrenne campione del mondo con la Germania in Brasile nel 2014, quella del Chianti Ultra Trail è stata “ un’esperienza sorprendente !”. Ha corso tra le strade bianche, gli uliveti e i vigneti del Chianti per 43.3 km, su un percorso tecnico fatto di salite e discese per un totale di oltre 1600 di dislivello, una gara che da quest’anno è entrata non a caso nelle UTMB World Series, il più importante circuito internazionale di trail running che ha richiamato nel Chianti quasi 4000 atleti da tutti il mondo per un weekend di competizioni ma soprattutto di festa. Il tedesco è arrivato nel cuore della Toscana con discrezione, per godersi un weekend di sport ma anche di relax e divertimento, accompagnato dal padre, che lo ha atteso sul traguardo di Radda in Chianti, tagliato in 5 ore 43 minuti e 49 secondi , con una media di 7.5 Km/H. Per lui niente interviste, qualche stories sul profilo Instagram ( https://www.instagram.com/andreschuerrle/ ) ma la voglia di rimanere lontano dal clamore, motivo per il quale si è ritirato prematuramente chiudendo la sua carriera calcistica prima dei trent’anni, e insieme al padre si è preso qualche giorno per visitare il Chianti e immergersi nelle terre del vino tra i più famosi al mondo.

Vincenzo Letizia

