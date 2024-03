Playoff Euro 2024: tre posti in palio per la qualificazione

Questa sera la Georgia affronta la Grecia, con il successo della squadra ospite a 2.32; il Galles contro la Polonia con segno 1 a 2.62; per Ucraina – Islanda, i pronostici offrono segno 1 a 1.56.

Le finali con tre posti in palio a UEFA Euro 2024 pronte a iniziare, scopriremo le tre squadre che otterranno il pass per la Germania. Questa sera alle ore 18:00, Georgia e Grecia si affronteranno allo Stadio Boris Paichadze. La Georgia, uscita vittoriosa per 2-0 contro il Lussemburgo nelle semifinali, ospiterà la Grecia, che ha sconfitto il Kazakistan con un netto 5-0. Gli ospiti sembrano essere favoriti: il trionfo degli uomini di Gustavo Poyet è infatti bancato a 2.32, mentre una possibile vittoria della squadra di Willy Sagnol è quotata a 3.40; la X è data a 2.97. Dopo il ritorno di Kvaratskhelia dalla squalifica, la Georgia punta a ottenere la sua prima storica qualificazione alla fase finale dell’Europeo; dall’altra parte, la Grecia, assente nelle ultime due edizioni, punta a Euro 2024 per vivere un sogno simile a quello del leggendario 2004. Per questo match i bookmakers di Betsson propongono, rispetto alle reti, il Goal a 2.17, il No Goal a 1.62; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.44, mentre la quota dell’Over 2,5 è superiore, attestata a 2.60. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 5.90; lo seguono lo 0-0 a 6.40 e l’1-0 a 7.75. Al Cardiff City Stadium si giocherà la partita tra Galles e Polonia, che vede i padroni di casa decisamente favoriti in questa sfida per volare agli Europei. La nazionale di Probierz, classificatasi terza dietro Albania e Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ha spesso deluso in trasferta; tuttavia, aveva ottenuto una vittoria significativa contro il Galles a Cardiff nell’ultimo scontro diretto tra le due squadre il 25 settembre 2022, durante la Nations League, con un gol segnato da Swiderski. Secondo i pronostici però la squadra ha poche possibilità di ripetere quel fortunato esito: la vittoria della squadra di Robert Page, che ha battuto 4-1 i finlandesi, è attestata infatti con il segno 1 a 2.62, mentre sia il 2 della squadra capitanata da Robert Lewandowski sia la X sono quotati a 2.95. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è bancato a 5.80, l’1-0 e lo 0-0 sono entrambi dati a 6.60. Tutti gli altri esiti superano quota 10.00.Questa sera si giocherà anche Ucraina – Islanda, in territorio neutro presso il Tarczynski Arena di Breslavia. Nella fase a gironi gli islandesi sono finiti dietro non solo a Portogallo e Slovacchia, ma anche al Lussemburgo; questo consolida i pronostici dei bookies di Betsson, che vedono i “padroni di casa” largamente favoriti. La squadra di Åge Hareide giocherà il tutto per tutto contro l’Ucraina per assicurarsi un posto in finale, ma sarà difficile per loro cambiare il proprio destino: il 2 è infatti quotato a 6.00, contro l’1 degli uomini di Serhij Rebrov a 1.56. La X è bancata a 3.95. Per questo match, il Goal è dato a 2.07, il No Goal molto più basso a 1.98. Le quote dell’Under 2,5 e dell’Over 2,5 risultano simili: sono quotate rispettivamente a 1.74 e a 1.98. Il risultato esatto più atteso è l’1-0, bancato a 6.00, insieme al 2-0 che è quotato a 6.75 e al pareggio 1-1 attestato a 7.75.