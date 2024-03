Vicenda Acerbi / Juan Jesus – Quest’oggi ci sarà la sentenza del giudice sportivo, il difensore nerazzurro ed il suo club in ansia

A più di una settimana dal fattaccio di San Siro che ha visto coinvolti il difensore dell’Inter Acerbi e quello del Napoli, Juan Jesus, vittima di un caso di razzismo, la vicenda tiene ancora banco, tanto più che, nella tarda mattinata odierna, il giudice sportivo Mastandrea, dopo aver analizzato attentamente quanto inviatogli dal procuratore federale Giuseppe Chiné si esprimerà emettendo la sentenza. Il calciatore rischia fino a dieci giornate di squalifica. Acerbi e la stessa società nerazzurra attendono con trepidazione il verdetto in merito al caso. Tutto l’ambiente interista è piombato in un assoluto nervosismo, visto che dalla sentenza sul controverso caso della presunta frase razzista rivolta dal loro tesserato, al difensore brasiliano del club partenopeo, dipende non solo l’immediato futuro ma la carriera stessa del giocatore che ha già compiuto 36 anni e vanta un altro anno di contratto. Nel caso in cui venisse accertata la colpevolezza del centrale difensivo italiano, per Acerbi, sarebbe notte fonda e presumibilmente verrebbe compromessa la sua carriera, poiché l’Inter potrebbe anche risolvere il suo contratto per giusta causa.