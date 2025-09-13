NEWS

FIORENTINA vs NAPOLI – Il tecnico leccese invita i suoi ragazzi ad una prestazione pari al loro valore

Armando Fico 13 Settembre 2025 0 1 min read

Finalmente, oggi torna, dopo la sosta,  il campionato di serie A , con un menù fortissimo, infatti, alle 18 scenderanno in campo, per il derby d’Italia, la Juventus e l’Inter, precedute, però, alle 15, dal match salvezza fra Cagliari e Parma. Ma ovviamente i tifosi azzurri sono in trepidante attesa per la gara delle 20,45, al Franchi, tra la Fiorentina ed il Napoli, test che Conte ha chiamato prova della verità. L’allenatore dei partenopei, quindi, ha chiesto ai suoi di dare il massimo per aumentare il livello dell’attenzione per una partita molto difficile e delicata, come quella di Firenze., dove mancherà, in difesa, un uomo fondamentale, qual è  Amir Rrahmani, fermo ai box per infortunio. Nella conferenza stampa di ieri, il mister non si è sbilanciato più di tanto sulla possibile squadra che manderà in campo. Sta di fatto che il naturale sostituto del kosovaro è l’olandese Beukema, che dovrebbe giocare titolare, tuttavia, c’è anche Juan Jesus per questa maglia. Dal canto suo, Pioli, pur conoscendo la forza dei Campioni d’Italia, si è detto fiducioso, perche conosce bene  l’animus pugnandi  dei suoi giocatori, sempre pronti a dare battaglia al cospetto delle grandi. Sicuramente, almeno sulla carta, sarà una gara affascinante in cui non mi aspetto uno scialbo 0 a 0, dal momento che attaccanti del peso di Moise Kean, Piccoli, Lucca e Politano e forse Hojlud che probabilmente giocherà una manciata di minuti, sono bocche da fuoco non indifferenti. Vedremo, solo il campo resta il giudice inappellabile. 

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Zaccaria: “E’ un Napoli clamoroso!”

Mario Zaccaria, giornalista sportivo, scrive su “NapoliMagazine.Com”: “La vittoria del Napoli sulla Roma è clamorosa non tanto per il risultato in sé, quanto piuttosto per […]

4 Novembre 2014 0 3 min read

Napoli, stamane il giudice sportivo si esprimerà sulla squalifica per l’attaccante nigeriano

Il Napoli e Spalletti sono in ansia per conoscere le decisioni del giudice sportivo in merito all’espulsione di Osimhen, da parte dell’arbitro Aureliano, nel corso […]

24 Agosto 2021 0 43 sec read

CROTONE-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ESORDIO PER DIAWARA! TORNA GABBIADINI IN ATTACCO

FORMAZIONI UFFICIALI: CROTONE (4-3-3): Cordaz; Rosi, Dos Santos, Ferrari, Martella; Capezzi, Crisetig, Salzano; Tonev, Falcinelli, Palladino. All. Nicola NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Strinic; Allan, Diawara, […]

23 Ottobre 2016 0 17 sec read

Massimo Ferrero: “Muriel ha una clausola di 35 milioni. Gabbiadini lo prenderei subito”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria “Gabbiadini? Non gli è successo nulla, […]

9 Novembre 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui