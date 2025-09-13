FIORENTINA vs NAPOLI – Il tecnico leccese invita i suoi ragazzi ad una prestazione pari al loro valore

Finalmente, oggi torna, dopo la sosta, il campionato di serie A , con un menù fortissimo, infatti, alle 18 scenderanno in campo, per il derby d’Italia, la Juventus e l’Inter, precedute, però, alle 15, dal match salvezza fra Cagliari e Parma. Ma ovviamente i tifosi azzurri sono in trepidante attesa per la gara delle 20,45, al Franchi, tra la Fiorentina ed il Napoli, test che Conte ha chiamato prova della verità. L’allenatore dei partenopei, quindi, ha chiesto ai suoi di dare il massimo per aumentare il livello dell’attenzione per una partita molto difficile e delicata, come quella di Firenze., dove mancherà, in difesa, un uomo fondamentale, qual è Amir Rrahmani, fermo ai box per infortunio. Nella conferenza stampa di ieri, il mister non si è sbilanciato più di tanto sulla possibile squadra che manderà in campo. Sta di fatto che il naturale sostituto del kosovaro è l’olandese Beukema, che dovrebbe giocare titolare, tuttavia, c’è anche Juan Jesus per questa maglia. Dal canto suo, Pioli, pur conoscendo la forza dei Campioni d’Italia, si è detto fiducioso, perche conosce bene l’animus pugnandi dei suoi giocatori, sempre pronti a dare battaglia al cospetto delle grandi. Sicuramente, almeno sulla carta, sarà una gara affascinante in cui non mi aspetto uno scialbo 0 a 0, dal momento che attaccanti del peso di Moise Kean, Piccoli, Lucca e Politano e forse Hojlud che probabilmente giocherà una manciata di minuti, sono bocche da fuoco non indifferenti. Vedremo, solo il campo resta il giudice inappellabile.