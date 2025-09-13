AURELIO DE LAURENTIIS – Il Presidente del Napoli sarà insignito della Laurea Honoris Causa in economia aziendale

Giunge notizia di un prestigioso riconoscimento per il massimo esponente della Società partenopea infatti, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” conferirà, a breve, ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, una Laurea honoris causa in Economia Aziendale, promossa del rettore Matteo Lorito. Del resto, le sue grandi doti, in questo settore, sono pregevoli, come dimostrano i fatti. Al Dipartimento di Economia, Management si è deciso di celebrare l’evento il prossimo 29 settembre, presso l’Aula Magna dell’Ateneo napoletano. L’imprenditore cinematografico si è detto contentiisimo per questa decisione del rettore e di essere onorato di ricevre la Laurea in Econimia Aziendale con la formula Honoris Causa. Naturalmente quel giorno saranno presenti oltre ai giornalisti, tanti personaggi del calcio, delle Istituziioni e rappresentanti della Federico II, con in testa, ovviamente il Magnifico rettore.