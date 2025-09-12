Ordine, Mazzoni, Santi e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato queste dichiarazioni a’ Radio Napoli Centrale’: “Lucca in campionato e Hojlund in Champions, Fiorentina gara complicata” – “Il Napoli ha un match complicato con la Fiorentina che, però, non mi ha convinto del tutto nelle prime due giornate di campionato. I viola hanno bisogno di tempo per amalgamarsi, ma c’è un Kean in grande spolvero. Gli allenatori sono preoccupati perché non hanno avuto a disposizione diversi giocatori, se non negli ultimi giorni. Hojlund o Lucca a Firenze? C’è la Champions che fa da spartiacque. In campionato punterei su Lucca, mentre Hojlund in Champions. Questa scelta, però, non la farei sui portieri. Sceglierei uno tra Meret e Milinkovic-Savic solo in base all’avversario che hai davanti. Buongiorno? Su di lui, visto che non è andato in Nazionale, Conte prenderà una decisione giusta. Juve-Inter? Presto per fare un bilancio. Ma per l’Inter, se dovesse andar male la sfida con la Juve, potrebbe essere un bel guaio per Chivu. De Bruyne? Ancora bisogna stabilire il suo ingresso nelle dinamiche del Napoli”.

Duccio Mazzoni, giornalista de ‘La Repubblica Firenze’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “La Fiorentina col Napoli cerca la scintilla. Occhio a Dzeko” – “La Conference è un obiettivo dichiarato proprio dalla Fiorentina. Anche perché c’è la voglia di regalare un trofeo nell’anno del ‘Centenario’. In campionato, in volontà, è quella di confermare il sesto posto dell’anno scorso. Firmerei per il punto col Napoli, ma ci sarà un Franchi a mille. Quella di domani, di fatto, sarà la prima in casa per i viola. C’è la voglia di ottenere il primo successo in campionato, ma il Napoli arriva da favorito. Kean? Credo che sia stato nei pensieri del Napoli, ma me lo immagino per sostituire Lukaku quando andrà via. Kean, infatti, ha una clausola importante e comunque un costo del cartellino importante. Ci hanno pensato, anche lo stesso Kean ci ha pensato: ma la presenza di Lukaku con Conte era un po’ freno. Anche se la voglia di Kean è stata sempre quella di restare, al netto di una squadra super. Gudmundsson può recuperare solo dalla panchina. A centrocampo c’è un dubbio tra Som e Nicolussi-Caviglia. In attacco, invece, c’è il ballottaggio tra Piccoli e Dzeko. Quella di domani sarà una sfida significativa per entrambe”.

Alberto Santi, giornalista di DAZN, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Fiorentina squadra molto fronte con margini di crescita” – “Non è stata una bella Fiorentina con il Torino, dove c’è stato un brutto pareggio: De Gea protagonista e con un Kean molto vivace. Sarà comunque una Fiorentina molto forte: può puntare ad un posto in Europa e la vittoria della Conference. La squadra viola è tutta da seguire. Ha sicuramente grandissimi margini di manovra. Il Napoli penserà sicuramente alla Fiorentina e poi il City, ha una rosa che può affrontare una doppia competizione. Mi aspetto il dualismo tra Hojlund e Lucca, visto che la concorrenza spinge i giocatori a dare di più. Conte, poi, è bravissimo in questo, ma poi alle spalle c’è il vecchio ‘leone’ Lukaku. Hojlund ha sicuramente caratteristiche diverse da Lucca, forte il Lukaku di qualche anno fa attaccava bene la profondità. Poi chi arriva dal Manchester fa sempre bene. Hojlund può dare sicuramente tanto. Refcam è sicuramente interessante, visto che vedi la partita in un’altra prospettiva: è bellissima come cosa”.

Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Hojlund uomo chiave a Firenze. Azzurri hanno un vantaggio” – “Il Napoli ha un bel vantaggio: giocare dopo Juve-Inter. Può essere un bello sprone sapere cosa faranno le due principali avversarie dello scudetto del Napoli. L’uomo chiave in Fiorentina-Napoli sarà Hojlund nel secondo tempo A Firenze stanno aspettando questa partita anche più di quella con la Juve. Il primo tempo me lo aspetto equilibrato. Mentre nella ripresa, visti gli spazi che si allargheranno, Hojlund al posto di Lucca può essere una gran bella mossa. Fimo per il pareggio? Dipende come finisce Juve-Inter. Se dovesse arrivare un pari in questo match, non mi dispiacerebbe un pareggio del Napoli a Firenze. Devo fare i complimenti a Conte, perché ha ottenuto il massimo nelle prime due gare. Ma adesso comincia un’altra roba: giochi ogni tre giorni ed è finito il calciomercato. Se la Juve dovesse vincere la gara contro l’Inter sarebbe un gran segnale, soprattutto per chi perde che avrà delle polemiche addosso davvero notevoli. Vedo una spinta della Juve molto forte. Milinkovic-Savic? Credo che giochi l’altra domenica ancora, nelle difese non toccherei mai nulla. Poi se sei costretto a cambiare, come il Napoli che non ha un pilastro assoluto come Rrahmani, lo devi fare, ma non credo che ci sarà pure Milinkovic-Savic. Il Napoli con l’arrivo di Hojlund ha dato un segnale di forza davvero importante”.

