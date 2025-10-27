NEWS

“El Pampa” Sosa difende il rigore: “Mkhitaryan investe Di Lorenzo, decisione corretta”

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 25 sec read

Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, si è espresso sui suoi canali social riguardo il rigore concesso agli azzurri nella sfida contro l’Inter. “Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante. Quindi cosa deve fare un attaccante dentro l’area? Cercare di coprire la palla per poi poter calciare! Quindi il calciatore dell’Inter non riesce a rallentare e colpisce anche se in maniera leggera il calciatore del Napoli. Quindi rigore!”.

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Casale 1964, mister Natale: “Buon esordio col Real Lusciano, potevamo conquistare i 3 punti”

CASAL DI PRINCIPE – La prima uscita stagionale non ha regalato i tre punti ma ha sicuramente dato già una risposta: il Casale 1964 è […]

18 Ottobre 2016 0 1 min read

CALCIOMERCATO NAPOLI – Simeone preferisce la Premier e la Liga al Pisa

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Simone sarebbe deciso a lasciare Napoli in questa sessione estiva per trovare più spazio, ma non considera attualmente […]

20 Luglio 2025 0 14 sec read

Giorgio Perinetti: De Bruyne super colpo, migliorare il Napoli vuol dire prendere giocatori top 

Giorgio Perinetti è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: De Bruyne al Napoli è un super colpo ed il segno evidente che […]

20 Giugno 2025 0 1 min read

Benevento, domani allenamento a porte aperte in vista dei play off con l’Ascoli

In vista del match del 13 maggio contro l’Ascoli, valido per l’accesso alle semifinali play off, la dirigenza giallorossa consentirà ai propri tifosi di assistere […]

10 Maggio 2022 0 29 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui