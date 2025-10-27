NewsMix24

Di Lorenzo, l’agente: “Accuse di Bergonzi? Frasi inaccettabili, valuteremo azioni legali”

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 33 sec read

«Nessuno può permettersi di definire Giovanni Di Lorenzo “antisportivo”», afferma con fermezza Mario Giuffredi, agente del terzino azzurro, intervenuto a Radio Goal – Kiss Kiss Napoli. Il riferimento è a dichiarazioni dell’ex arbitro Bergonzi: «Posso comprendere che parli del rigore, ma offendere un giocatore in diretta su una tv pubblica è ben altro. Parole gravi che non resteranno senza risposta».

Giuffredi ricorda la carriera impeccabile di Di Lorenzo, «un esempio di lealtà sportiva» e ribadisce che valuteranno «querela insieme al calciatore». («Bergonzi può dire non sia rigore, ma non giudichi il carattere») Sottolinea quanto sia fuori luogo lo scontro mediatico: «Prima parla chi arbitra, poi chi commenta… ma a certi toni non si può arrivare».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

IL SALISCENDI – Napoli, luci e ombre: crolla Lucca, brilla Spinazzola

Nel naufragio collettivo del Napoli, le valutazioni individuali offrono uno spaccato impietoso, ma anche qualche rara nota di merito. SCENDE LUCCA – Impalpabile, confusionario, mai […]

18 Ottobre 2025 0 47 sec read

Curiosità -Un altro difensore olandese, a Napoli, dopo il mito Krol di 41 anni or sono

Ieri si è presentato alla stampa nazionale ed ai tifosi azzurri Sam Beukema, appena arrivato, qualche giorno fa, dal Bologna. Dopo ben 41 anni, un […]

26 Luglio 2025 0 36 sec read

CALCIOMERCATO – Zhegrova è della Juventus

Come confermato dal sito della Lega Serie A, la Juventus ha ufficializzato l’affare Zhegrova. L’esterno del Lille era in uscita e i bianconeri ne hanno approfittato: […]

1 Settembre 2025 0 16 sec read

Napoli, tegola De Bruyne: lesione di alto grado al bicipite femorale, stop di 3-4 mesi per la stella belga

Il Napoli, attraverso comunicato ufficiale, ha annunciato l’esito e già avviato il percorso riabilitativo

27 Ottobre 2025 0 21 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui