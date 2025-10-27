NewsMix24

Juventus, esonerato Igor Tudor: per ora lo sostituisce Brambilla, poi si sceglierà tra Spalletti o Mancini

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 18 sec read

La Juventus ha deciso di sollevare Igor Tudor dall’incarico: dopo otto partite senza vittoria e la sconfitta contro la Lazio è finito il suo ciclo.  Per la gara contro l’Udinese, in panchina siederà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen.  La società comincia il casting per il sostituto: in pole ci sono Luciano Spalletti e Roberto Mancini per il dopo-Tudor.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

MONDIALE PER CLUB, Atletico Madrid-Botafogo 1-0: Griezmann non basta, brasiliani agli ottavi da secondi

Il Botafogo si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pur perdendo 0-1 contro l’Atletico Madrid e chiudendo al secondo posto il Gruppo B dietro al Paris […]

23 Giugno 2025 0 47 sec read

CALCIOMERCATO – Parma, Man vicino all’addio: trattativa in chiusura con il Psv

Il Parma è a un passo dal chiudere una nuova operazione in uscita. Dennis Man, esterno offensivo rumeno, è pronto a lasciare la Serie A e […]

3 Agosto 2025 0 30 sec read

IL SALISCENDI – Napoli, luci e ombre: crolla Lucca, brilla Spinazzola

Nel naufragio collettivo del Napoli, le valutazioni individuali offrono uno spaccato impietoso, ma anche qualche rara nota di merito. SCENDE LUCCA – Impalpabile, confusionario, mai […]

18 Ottobre 2025 0 47 sec read

LE INTERVISTE – Torino, Cairo esprime soddisfazione dopo la vittoria contro il Napoli: “Lavoro incredibile della squadra”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato con soddisfazione la vittoria della sua squadra contro il Napoli, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo e dell’impegno […]

18 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui