Scudetto, il Napoli batte l’Inter e riprende la vetta: Conte affianca Chivu in quota, per i bookie Milan terzo incomodo

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 34 sec read

ROMA – Il Napoli sconfigge per 3-1 l’Inter e ritrova la vetta della Serie A, insieme alla Roma. Per i bookmaker proprio le due protagoniste dell’ultimo scontro diretto – come l’anno scorso – sono le favorite per lo scudetto: su Snai si gioca a 3 sia il successo degli uomini di Conte che di quelli di Chivu, seguiti dal Milan – fermato a sorpreso dal Pisa in casa – ora offerto a 3,40 su 888sport.it, quota salita rispetto al 3 della scorsa settimana. Nonostante la vetta ritrovata, i bookie danno poco credito alla Roma, data ancora a 10, mentre crolla a 25 – nonostante l’esonero di Tudor – la rimonta della Juventus, ormai senza successi dal 13 settembre scorso.

 

EMT/Agipro

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo

