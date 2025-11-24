CHAMPIONS, ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs QARABAG – Partenopei obbligati a vincere per rimanere tra le prime 24 squadre del girone

Domani ritorna la Champions League con la quinta giornata. Le prime due italiane a scendere in campo sono il Napoli e la Juventus, impegnate rispettivamente, in casa, contro il Qarabag ed in Norevegia con il Boda/Glimt. Gli azzurri, con soli quattro punti conquistati finora, sono obbligati a vincere per agganciare a quota sette gli avversari e per rimanere attaccati al treno delle prime 24 formazioni. In ottica raggiungimento dei play- off, a cui parteciperanno i club dal nono al 24esimo posto, i partenopei, se non conquistassero i tre punti in palio, sarebbero a rischio uscita dalla competizione europea. Dunque, ci vorrà una prestazione simile a quella del primo tempo con i bergamaschi, per raggiungere il successo. Quella con il Qarabag rappresenta uno scontro diretto da dentro o fuori. La gara contro i campioni dell’ Azerbaigian, è da prendere con le molle, infatti hanno pareggiato in casa del Chelsea, hanno battuto, in Olanda, il Psv e perso di misura col Real Madrid e scusate se è poco. Intanto, Antonio Conte pensa di confermare il modulo 3/4/2/1 risultato vincente, sabato sera al Maradona. Rispetto all’ultimo match, ci potrebbe essere un cambiamento, con gli innesti di Politano ed Elmas in luogo di Lang e Neres, dall’inizio. Per fortuna, nulla di grave per Rrahmani e Hojlund usciti anzitempo con l’Atalanta. Pertanto, sia il difensore che l’attaccante saranno regolarmente in campo domani sera. Dal canto suo, il tecnico del Qarabag Qurbanov manderà in campo la migliore formazione possibile. Vediamo, quindi, i probabili 22 in campo, al Maradona:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Politano; Højlund. Allenatore: Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Addai; Leandro Andrade, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurbanov

Questa volta non ci può essere la solita rubrica dei precedenti tra le due compagini, in quanto Napoli e Qarabag non si sono mai incontrate prima d’ora. Viceversa registriamo dei precdenti con l’arbitro della partita, ossia il polacco Marciniak che ha diretto gli azzurri già in tre occasioni e non è mai piaciuto alla tifoseria partenopea, poichè ha commesso diversi errori a sfavore dei partenopei, come successo nel quarto di finale di due anni fa col Milan, negando ben due rigori evidenti al Napoli.