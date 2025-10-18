BREVI

Inter, Chivu non teme il Napoli: “Domineremo ogni partita”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 56 sec read

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – ha lanciato una promessa forte e decisa alla stampa: la fama del club partenopeo non lo intimorisce affatto, e la squadra nerazzurra mira a imporre il proprio gioco in ogni incontro.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Chivu ha sottolineato come l’importanza di un club non si misuri solo attraverso il nome, ma con la qualità della prestazione: “Poco importa la sua fama” – ha detto riferendosi al Napoli – rimarcando che l’Inter intende “dominare ogni partita”.

L’allenatore ha adottato un tono combattivo e deciso, scegliendo di non farsi intimidire dalle pressioni mediatiche né dalla reputazione dell’avversario. Piuttosto, ha puntato sul lavoro quotidiano, la mentalità e l’atteggiamento. Il suo messaggio è chiaro: non conta chi sia “favorito”, ma chi vince sul campo ogni domenica.

Chivu ha anche citato indirettamente la pressione e le attese che accompagnano l’Inter, ripetendo implicitamente che l’essere tecnicamente “sfavoriti” non scoraggia né lui né i suoi. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra capace non solo di rispondere alle sfide, ma di imporre la propria identità contro chiunque.

Vincenzo Letizia

