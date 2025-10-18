BREVI

Conte celebra 50 panchine azzurre nell’anticipo contro il Torino

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 37 sec read

In occasione della sfida Torino–Napoli, Antonio Conte raggiungerà un traguardo significativo: sarà la sua 50ª panchina alla guida del Napoli.
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, con questo match il tecnico tocca anche quota 248 presenze in Serie A: il prossimo 28 ottobre, nel suo Lecce, festeggerà invece le 250.

Nel presentare il match, Conte non ha nascosto il valore simbolico dell’appuntamento, ma ha scelto di proiettarsi sul piano strettamente sportivo: “Chiunque affronti il Napoli, squadra con lo scudetto sulla maglia, arriva con le motivazioni al mille per mille”, ha dichiarato.
Ha inoltre evidenziato il rispetto per il Torino: una compagine con storia e tradizione, che conosce anche per familiarità con l’ambiente cittadino, e dotata di una buona rosa e un allenatore preparato (Baroni).

Vincenzo Letizia

