Uisp per la pace, i diritti e la salute: una settimana di impegni su più fronti

Una settimana intensa per l’Uisp, tra mobilitazioni per la pace, battaglie civili e progetti per il benessere collettivo.
Domenica 12 ottobre oltre 200 mila persone hanno partecipato alla Marcia Perugia–Assisi, tra cui una numerosa delegazione Uisp. L’associazione ribadisce così il suo impegno quotidiano per la pace e contro le violenze a Gaza.
Sul fronte politico, la Uisp ha criticato la recente decisione della Commissione Cultura della Camera che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie. «Si restringono gli spazi educativi», ha commentato Manuela Claysset, responsabile nazionale per le politiche di genere.
Ottobre prosegue anche all’insegna della prevenzione con gli appuntamenti di “Ottobre in rosa”, tra camminate solidali a Fondi, Lugo e in Veneto, dedicate alla salute femminile e alla lotta contro il tumore al seno.
A Roma, il presidente Tiziano Pesce ha partecipato a un seminario USSI sul ruolo dello sport nel terzo settore, sottolineando la necessità di una narrazione nuova che unisca inclusione e innovazione sociale.
Nel frattempo, a Torino è in corso il 18° Congresso Nazionale Arci Servizio Civile, con la partecipazione di Claysset e Pesce per rappresentare le 72 sedi Uisp accreditate sul territorio.
Grande attenzione anche sul piano internazionale: il Corriere della Sera ha dedicato un articolo al progetto ABC per il benessere di comunità, promosso da Uisp e Ministero della Salute per diffondere un approccio positivo alla salute mentale.
Da Matera a Modena, i Living Lab del progetto Tran-Sport hanno unito sport, cultura e inclusione, promuovendo stili di vita sani e reti di comunità.
In Sardegna, il progetto Sport ACT è stato presentato al Festival del Turismo Itinerante di Tempio Pausania come modello di sviluppo sociale ed economico basato sull’attività fisica.
A Bologna, invece, è stato lanciato “Differenze in gioco – Cambiamo lo Sport per Tutt”*, progetto Uisp Emilia-Romagna contro le discriminazioni di genere e per spazi sportivi inclusivi.
Infine, il 21 ottobre a Roma si terrà l’Assemblea elettiva del Forum del Terzo Settore, dedicata alla pace e alla giustizia sociale, con la partecipazione delle principali istituzioni e reti associative italiane.
Una settimana che conferma il ruolo dell’Uisp come motore civico dello sport e laboratorio attivo di pace, diritti e salute per tutte e tutti.