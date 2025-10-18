Sabato di fuoco in Europa: gol e spettacolo tra Serie B, Liga e Bundesliga

Sabato 18 ottobre 2025 promette una giornata di calcio intenso, con sfide ricche di significato in mezza Europa.
In Serie B, il Pescara ospita la Carrarese in una gara che si preannuncia aperta e vivace. Gli abruzzesi cercano punti per risalire la classifica, ma la squadra toscana è nota per la sua capacità di colpire in contropiede. Le premesse fanno pensare a una partita da “Gol”, con entrambe le squadre a segno.
Dalla Spagna arrivano emozioni con Siviglia–Maiorca (Liga, ore 14:00): gli andalusi vogliono confermare il buon momento e riprendere quota in campionato. I padroni di casa partono favoriti, con l’“1” considerato l’esito più probabile.
In Germania, doppio appuntamento in Bundesliga:
il Lipsia ospita l’Amburgo in un match dal pronostico chiuso, con i padroni di casa che puntano al bottino pieno (“1” secco);
più equilibrata Colonia–Augsburg, dove si prevede una sfida offensiva con almeno un gol per parte (“Gol”).
Spettacolo atteso anche in Olanda, dove De Graafschap–TOP Oss (Eerste Divisie) promette reti e ritmo alto: la giocata “Over 2.5” appare la più logica.
Dalla Svezia arrivano due partite dal potenziale spettacolare:
in Superettan, Falkenbergs–Örgryte potrebbe offrire emozioni e marcature da entrambe le parti (“Gol”);
mentre in Allsvenskan, il Häcken affronta il Sirius in una sfida che tradizionalmente regala tanti gol (“Over 2.5”).
In sintesi, un sabato ricco di reti e di emozioni: dal Mediterraneo al Nord Europa, la parola d’ordine sembra una sola — spettacolo.
Ecco la nostra proposta: