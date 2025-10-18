NEWS

AURELIO DE LAURENTIIS – Il Presidente del Napoli non sarà in tribuna, a Torino, per precedenti impegni in America

Armando Fico 18 Ottobre 2025 0 42 sec read

Abbiamo appreso da poco che il Presidente del Napoli De Laurentiis, non sarà a Torino, a seguire la squadra, perchè è volato negli Stati Uniti, in quel di Washington, dove era già programmato un impegno istituzionale con la National Italian American Foundation, per assistere alla premiazione per i 50 anni del NIAF. All’evento celebrativo, che si terrà stasera,  presenzieranno tantissimi personaggi noti, non solo del cinema, ma anche della politica. Tra i tanti ospiti, ci saranno anche il numero uno americano  Donald Trump e la premier  Giorgia Meloni. Rumors, inoltre, parlano della presenza  dell’Ad del Milan, Giorgio Furlani, del presidente del Verona, Italo Zonzi,  di Ezio Simonelli e Luigi De Siervo e dell’x calciatore bianconero  Alex Del Piero, ambassador della Serie A. Il patron azzurro, pertanto, vedrà la partita contro il Toro, in Tv ma non nella sua casa di Los Angeles.

