Di Fusco a Terzo Tempo: "Contro il Torino per il Napoli sarà una sfida complicata. Conte sta provando a trovare gli equilibri per difendere meglio"

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025

 

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Conte ha detto delle cose sacrosante. Sta provando a trovare quegli equilibri che permettevano di difendere meglio l’anno scorso, perché le transizioni funzionavano meglio. Oggi si sono spostati gli equilibri con De Bruyne e Hojlund. L’anno scorso il Napoli difendeva attaccando, poi quando era il momento scappava indietro. Non c’è ancora il Napoli stabile in tutto. Quest’anno rispetto all’anno scorso ha una rosa più ampia.

Il Torino è sempre una squadra difficile da affrontare. Il cuore Toro è riconosciuto, è vero che i tempi sono cambiati, ma è una squadra aggressiva, in casa il pubblico la trascina. Le contestazioni a Cairo vanno avanti da anni. È una squadra pericolosa, penso che saranno importanti le transizioni, perché i granata possono far male nelle ripartenze.

Bisogna cambiare le regole dei settori giovanili, che dovrebbero avere l’80% di ragazzi italiani fino alla maggiore età. I ragazzi italiani oggi non hanno posto, perché non c’è. Perché le squadre hanno l’80% che sono stranieri. Bisogna obbligare le società ad avere una percentuale più alta per i giocatori italiani.

Io spero che gli ex giocatori come Buffon e Bonucci che sono al fianco di Gattuso possano per certi versi aggiustare un po’ quelle che sono le dinamiche. L’esonero di Spalletti il giorno prima della partita è stato incredibile. Il ct contro la Moldavia ha fatto una partita da esonerato”.

Vincenzo Letizia

