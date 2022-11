Anticipi del sabato di A – Napoli in fuga, Milan secondo a sei punti

Il sabato di serie A ha regalato tante emozioni agli appassionati di calcio nei quattro anticipi della tredicesima giornata di campionato, emozioni vissute in particolare nelle gare di alta classifica come Atalanta – Napoli e Milan – Spezia. A Bergamo gli azzurri di Spalletti confermano la loro leadership imponendosi, per 2 a 1, in rimonta, collezionando, pertanto, il nono successo consecutivo che ha lanciato un segnale forte a tutte le concorrenti al titolo. Il Milan, dal canto suo, ha tenuto il passo del Napoli, vincendo, in extremis, la sua gara con lo Spezia, sempre per 2 a 1 ed in virtù del k o degli orobici, i rossoneri, oggi, occupano la piazza d’onore con sei punti di svantaggio sulla capolista. Negli altri due match, spettacolare pareggio per 2 a 2 tra Salernitana e Cremonese e successo casalingo dell‘Empoli per 1 a 0 sul Sassuolo. La domenica pallonara prevede tutte le altre restanti quattro partite della terzultima giornata prima della sosta, tra cui spiccano il derby capitolino Roma – Lazio alle 18 ed il derby d’Italia Juventus – Inter in serata.