Castel Volturno – Stamane il neo tecnico azzurro sarà al Konami Center per un primo sopralluogo nella struttura

Il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte, stamane, si recherà, insieme al suo staff. in quel di Castel Volturno, presso il Konami Center per effettuare un primo sopralluogo. Si tratta di un’attenta super visione dei campi d’allenamento, in cui metterà sotto la rosa per cominciare, a luglio, la sua avventura napoletana che tutti sperano sia duratura e che dia i frutti sperati. Conte si tratterrà al Centro sportivo per un paio di giorni per prendere confidenza con la struttura della provincia di Caserta. Dunque, il mister quest’oggi farà il suo debutto, prima a Napoli e poi a Castel Volturno, dove, circa sette anni or sono, assieme ad Oriali, suo fedelissimo collaboratore, si prresentò nelle vesti di ct della nazionale italiana. Si incontrò con Rafa Benitez , a quel tempo, allenatore della squadra partenopea. Attualmente, di quella rosa allenata dallo spagnolo non c’è più traccia. Sopno anfdati, tutti, via da Napoli. Dopo questo sopralluogo, Antonio Conte si metterà all’opera per cercare, innanzitutto di convincere Di Lorenzo a restare e poi si tufferà nel mercato estivo per il rafforzamento della rosa.