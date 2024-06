Nazionale – Italia vs Bosnia 1-0, decide Frattesi; un piccolo miglioramernto rispetto alla gara con la Turchia

Per l‘Italia di Spalletti, ieri, c’è stata l’ultima amichevole pre-campionato europeo 2024 che si terrà in Germania a partire dal 14 giugno prossimo. La nazionale azzurra debutterà il giorno dopo a Dortmund contro l’Albania. Ieri sera vittoria striminzita per 1 a 0, grazie alla rete dell’interista Frattesi al minuto 38 di gioco, gol che è stato sufficiente per avere la meglio sui bosniaci.La mezzala nerazzurra è al suo quarto gol nel corso della gestione del nuovo ct. Rispetto alla partita di qualche giorno fa con la Turchia si è notato un piccolo miglioramente ma occorre ancora lavoare; diversi errori in difesa e poca precisione in attacco rappresentano,al momento, le la lacune da colmare da parte del’ex tecnicio del Napoli. L’atalantino Scamacca non è riuscito a trovare la via della rete, malgradio fosse stato ben servito, in più di un’occasione, dai compagni. Adesso bisogna concentrarsi al massimo per difendere strenuamente il titolo di Campioni d’Europa, conquistato tre anni fa in Inghilterra, nella finale vinta ai calci di rigiore contro i padroni di casa,