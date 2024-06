Caso Di Lorenzo – Il difensore azzurro, deciso a lasciare il Napoli, non avrà nessun incontro con Conte

L’assursa vicenda tra Di Lorenzo ed il Napoli è al centro dell’attenzione ed a quanto pare dalleultime notizie non avrà sbocchi positivi. Il capitano degli azzurri è sempre fermo sulla sua scelta di voler cambiare aria Napoli, dopo i fischi subiti nell’ultima partita, col Lecce, a Fuorigrotta. L’esperto di mercato e giornalista della Rai Ciro Venerato, ha dichiarato che ilprevisto incontro tra il terzino e Antonio Conte non avverrà. Smentiti, pertanto, i rumors che parlavano di un faccia a faccia nei prossimi giorni che avrebbe visto protagonisti il neo-allenatore del Napoli, il capitano, il direttore Mabnna e l’agente Giuffredi non ci sarà. Dunque, siamo ai ferri corti ed il futuro dell’ormai ex capitano sarà altrove visto che Di Lorenzo non ne vuol sentiredi restare. Tuttavia il coltello dalla parte del manico ce l’ha il presidente De Laurentiis, forte di in contratto che lo lega al club partenopeo per altri quattro anni.