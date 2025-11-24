NEWS

Anguissa, il Napoli cerchia la data del ritorno: gennaio la svolta possibile

Vincenzo Letizia 24 Novembre 2025 0 39 sec read

Il Napoli guarda il calendario con la matita tremante e un nome cerchiato in rosso: Anguissa. L’idea, più che una certezza, è una speranza misurata: metà gennaio, forse qualcosa in più, ma non oltre. Conte sa che il camerunese è l’equilibrio travestito da centrocampista, il metronomo che spegne le tempeste e accende le ripartenze, e per questo ogni giorno di recupero pesa come un punto in classifica.

Le stime parlano di dieci settimane, il che spinge l’orizzonte verso la seconda metà del mese: tra Inter-Napoli e il successivo trittico di fuoco. Un rientro che, se confermato, avrebbe il sapore della svolta: proprio quando la stagione entra nella pancia, lì dove servono gambe, testa e un leader silenzioso come lui. Il Napoli aspetta. E la data, ora, sembra meno lontana.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Dal Chievo al Chievo: un anno fa contro i clivensi il primo gol ufficiale del Pipita in maglia azzurra

Il Chievo, per lui, è innanzitutto un sorriso: 31 agosto 2013, trasferta a Verona, primo gol ufficiale con la maglia del Napoli. Roba da ricordare, […]

10 Settembre 2014 0 2 min read

DS Samp: “Mihajlovic pronto per un grande club. Piace a tante società”

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Eder e Soriano in Nazionale? Per noi è motivo di grandissima soddisfazione, vuol […]

1 Aprile 2015 0 1 min read

Monti: “A Napoli c’è ottimismo nei confronti di Sarri ma diffidenza nei confronti di De Laurentiis”

Per commentare le ultime in casa Napoli, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianluca Monti. Come ha preso la […]

18 Giugno 2015 0 1 min read

Politano, l’agente: “Molto felice che sia rientrato nel gruppo Italia, soffriva quando non veniva convocato”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Davide Lippi, agente tra gli altri di Politano. “Politano? […]

31 Maggio 2021 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui