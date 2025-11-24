Anguissa, il Napoli cerchia la data del ritorno: gennaio la svolta possibile

Il Napoli guarda il calendario con la matita tremante e un nome cerchiato in rosso: Anguissa. L’idea, più che una certezza, è una speranza misurata: metà gennaio, forse qualcosa in più, ma non oltre. Conte sa che il camerunese è l’equilibrio travestito da centrocampista, il metronomo che spegne le tempeste e accende le ripartenze, e per questo ogni giorno di recupero pesa come un punto in classifica.
Le stime parlano di dieci settimane, il che spinge l’orizzonte verso la seconda metà del mese: tra Inter-Napoli e il successivo trittico di fuoco. Un rientro che, se confermato, avrebbe il sapore della svolta: proprio quando la stagione entra nella pancia, lì dove servono gambe, testa e un leader silenzioso come lui. Il Napoli aspetta. E la data, ora, sembra meno lontana.