Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Ignoffo: “Infortunio di De Bruyne? Dispiace tanto, il Napoli ha vinto con merito contro l’Inter, in Italia ci sono troppe polemiche, Neres falso nueve è una buona soluzione”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quanto peserà l’infortunio di De Bruyne? Quando succedono certe cose dispiace al di là del nome del giocatore, non è una cosa facile da affrontare in primis per il calciatore. De Bruyne stava facendo delle cose importanti per il Napoli, sono certo che ne farà altre in futuro. Ora avrà bisogno di tempo. Polemiche post Napoli-Inter? Il Napoli è una delle candidate alla vittoria finale, al di là di alcune partite che possono andare più o meno bene. Il Napoli dà fastidio e lo sappiamo, ma a noi interessa che le cose possano andare bene le cose per gli azzurri. Lo scudetto è un obiettivo, poi vedremo il cammino nelle coppe. Le coppe portano visibilità, quindi sono importanti. Chivu ha detto che si piange troppo e preferisce parlare di calcio? Ha fatto bene, alla fine il Napoli ha vinto con merito. In Italia ci si lamenta troppo, è una costante. Bisogna adeguarsi al calcio europeo, all’estero c’è molto meno stress. Neres falso nueve? Prima c’era Raspadori, ora lui potrebbe essere una soluzione nuova, ha fatto bene in quel ruolo. L’allenatore deve saper trovare delle soluzioni buone in caso di emergenza, la prestazione del brasiliano è una bella notizia per il futuro. Contro il Lecce ci potrebbe essere qualche cambio? In questa partita il Napoli deve dimostrare di essere maturato, non vanno commessi certi errori. Se qualcuno potrà rifiatare bene, perchè tutti devono essere coinvolti per trovare la giusta condizione, ma non bisogna fare troppi cambiamenti. Il livello deve rimanere alto in ogni partita”.

NM LIVE – Giubilato: “Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, mi è piaciuto molto l’atteggiamento degli azzurri, McTominay è un giocatore importante, De Bruyne? Assenza pesante”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria del Napoli contro l’Inter? Conte ha fatto un capolavoro in poco tempo, ha lavorato sulla testa della squadra e non era semplice, soprattutto dopo le ultime sconfitte. Le pressioni a Napoli sono altissime, in poche piazze al mondo è così. I tifosi stanno sempre con la squadra, ma giocare in azzurro non è facile. Complimenti a Conte quindi. Cosa mi è piaciuto di più del Napoli contro l’Inter? L’atteggiamento, al di là dei gol segnati. Non vedevamo questo spirito da alcune partite, ho visto una grande concentrazione ed una voglia importante di fare risultato. Il Napoli ha dimostrato di essere presente e pronto per lottare. Gol di McTominay? Ha ricordato Van Basten, ha fatto un grandissimo gol. Sta dimostrando di essere in grande crescita, ha avuto delle difficoltà fisiche in estate, resta un giocatore davvero importante. Prossime sfide contro Lecce e Como? Il Napoli è costretto a dare segnali al campionato in ogni giornata e dovrà farlo anche a Lecce subito. La squadra ha capito che bisognava voltare pagina, ora bisogna continuare così con Lecce e Como e poi anche in Champions League. Il Napoli ormai è una big assoluta, in quanto tale deve dimostrare il proprio valore in ogni partita. Infortunio di De Bruyne? Dispiace in primis per l’uomo, è un professionista ed un esempio per tutti. Sarà una mancanza importante in campo, ma di certo non farà mancare la sua vicinanza ai compagni”.

NM LIVE – Salvione: “L’infortunio di De Bruyne è una brutta mazzata per il Napoli, Antonio Conte ora potrebbe tornare al 4-3-3, l’allenatore azzurro sa come affrontare le emergenze”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Infortunio di De Bruyne? Una brutta mazzata, la seconda dopo quella di Lukaku. Purtroppo è l’ennesimo infortunio muscolare per il Napoli, Conte dovrebbe far benedire la squadra. Vedremo se a gennaio si dovrà agire sul mercato, intanto il Napoli dovrà valutare dei cambi tattici adesso senza il belga in mezzo al campo. Ci sono tante soluzioni, toccherà alla squadra sopperire alla sua assenza. De Bruyne stava dando un contributo importante, anche segnando dei rigori in dei momenti fondamentali. Il 4-3-3 è la soluzione più facile, ma non è scontata l’efficacia, lo abbiamo visto contro il Genoa nel primo tempo. Ci possono essere diverse soluzioni, anche con Spinazzola più alto o con due esterni puri. Conte dovrà resettare quanto fatto fino ad ora per poter tornare a lavorare su un modulo che già conosce. Conte sa come affrontare le emergenze, gliene va dato atto. Contro l’Inter, ad esempio, ha fatto delle scelte tattiche importanti. Bravo Chivu a calmare le acque dopo le polemiche post gara? Sì, poi il problema degli arbitri è evidente, ci sono sempre tanti errori come accaduto anche in Fiorentina-Bologna e Lazio-Juventus. Bisogna scegliere una linea e seguirla, ma fare l’arbitro è davvero difficile. La tecnologia va usata in modo diverso per limitare gli errori, ma viene usata sempre in modo diverso. Tanti scossoni in Serie A tra esoneri, polemiche ed errori: chi alla Juve dopo Tudor? Spalletti è un nome autorevole in questa corsa, ma vediamo come andranno le cose. Anche Mancini è un nome buono, occhio a Palladino”.

NM LIVE – Di Vicino: “Vittoria meritata del Napoli contro l’Inter, Neres ha fatto una partita di grande sacrificio, eccessive le polemiche dopo la partita, il rigore su Di Lorenzo è evidente”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Cosa mi è piaciuto di più della vittoria del Napoli contro l’Inter? E’ stata una vittoria meritata, Conte ha preparato la partita nei minimi dettagli, anche con l’inserimento di Neres come falso nueve. E’ stata una partita difficile, ma la squadra è stata compatta ed ha vinto con merito. Neres in quel ruolo? Ha fatto una partita di grande sacrificio, si è impegnato molto. Le sue qualità le conosciamo, ma ha fatto bene anche in una zona non usuale per lui. Potrebbe giocare lì anche in futuro in caso di emergenza. Polemiche eccessive post Napoli-Inter? Dispiace, perchè in Italia ci sono sempre troppe polemiche, poi passa in secondo piano la prestazione della squadra ed il risultato. Ci sono sempre situazione spiacevoli, purtroppo anche gli arbitri possono sbagliare. Per me il rigore su Di Lorenzo c’è, è davanti e prende una botta. Mi sembrano eccessive le parole di Marotta dopo la partita. Il capitano azzurro stava proteggendo la palla, qualsiasi calciatore avrebbe fatto quel tipo di movimento, anche con un po’ di furbizia. Il fallo c’è, il contatto è evidente. Ci sono tanti precedenti simili, come quello di Dumfries l’anno scorso in Inter-Napoli. Non bisogna alimentare delle polemiche inutili. Lecce e Como? Niente è scontato, serve attenzione”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli? Vittoria meritata contro l’Inter, McTominay è un giocatore clamoroso, Juan Jesus è un difensore di assoluto valore, De Bruyne? Servirà un po’ di tempo, spero possa tornare nel finale di stagione”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Gol di McTominay contro l’Inter? Già l’inserimento è stato fatto nel migliore dei modi, poi la coordinazione è stata incredibile. Ha ritrovato anche la via del gol, 3 nelle ultime due partite, è un giocatore clamoroso. Juan Jesus? Si è fatto trovare pronto contro degli attaccanti importanti, al Napoli ha sbagliato davvero poche partite. E’ un difensore di assoluto valore e rendimento. Di Lorenzo è un giocatore corretto, oltre ad essere un valido titolare della Nazionale. Non c’è mai stato un episodio controverso legato a lui, è assurdo che sia stato accusato di essere antisportivo. Neres falso nueve? Diciamo di sì, però chiaramente non è il suo ruolo. Bisogna fare di necessità virtù a volte. L’infortunio di De Bruyne è un peccato, purtroppo l’infermeria azzurra è fin troppo piena. Mi auguro che non si perda d’animo, purtroppo è una ricaduta in quella zona. Spero possa tornare al 100%, ma servirà un po’ di tempo. Il Napoli lo aspetterà per il finale di stagione. Chivu ha voluto parlare solo di calcio dopo la partita e dopo le parole di Marotta, è la cosa migliore? Credo di sì, in un calcio così polemico come quello italiano è sempre un bene. Non c’è bisogno di alimentare le polemiche. Il Napoli ha vinto con merito, al di là degli episodi. Scontro tra Lautaro e Conte? Sono immagini brutte, dispiace vederle. Un grande campione come lui dovrebbe evitare certe cose, evidentemente ci sono delle ruggini con Conte sin dai tempi dell’Inter. Dovevano essere ammoniti entrambi, non solo l’allenatore azzurro. Prossime sfide? Pensiamo prima al Lecce e poi al Como: a Lecce c’è una gara abbordabile, ma viste le defezioni non sarà facile”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Grande reazione contro l’Inter, bravo Conte a schierare Neres come falso nueve, il rigore su Di Lorenzo è netto, ci sono state troppe polemiche inutili, De Bruyne potrebbe tornare a febbraio”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Resta una bella settimana per il Napoli, al di là delle inutili polemiche post gara con l’Inter. Complimenti alla squadra, a Conte e a Oriali, dopo un 6-2 in Champions non era affatto facile vincere in quel modo contro l’Inter. Al Napoli mancano tanti giocatori importanti, Conte ha avuto anche la capacità di inventarsi Neres come falso nueve. Il brasiliano ha dato una bella risposta, può essere una bella alternativa anche per il futuro in casi di emergenza. Il rigore del Napoli per me è netto, ha fatto bene l’agente di Di Lorenzo a minacciare eventuali querele dopo le offese al capitano azzurro, non è affatto un antisportivo come qualcuno ha detto. In prima serata, in diretta nazionale, le analisi devono essere equilibrate. Mariani e Bindoni sono stati fermati come se avessero commesso un errore gravissimo, non sono d’accordo, allora il rigore per il Milan della scorsa settimana su Gimenez cos’è? Facciamo solo i complimenti al Napoli, che ha saputo voltare pagina dopo Torino e PSV. De Bruyne? Se le cose dovessero andare bene potrebbe tornare a febbraio, vedremo. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Chivu dopo la partita. Bravo anche Juan Jesus, ha fatto una grande prestazione”.