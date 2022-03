Benevento, Fabio Caserta: “Ringrazio i ragazzi. Contro il Crotone era una partita difficile per tanti motivi”

La sfida contro il Crotone poteva creare qualche preoccupazione dal punto di vista della condizione fisica per i problemi covid che avevano interessato diversi calciatori del Benevento. In ogni caso, mister Caserta può essere soddisfatto anche dal punto di vista della tenuta fisica:

“E’ stata una partita di sofferenza soprattutto per quanto accaduto in settimana per la situazione legata al covid. Devo ringraziare i ragazzi per la disponibilità che mi hanno mostrato. Le partite di serie B non sono mai facili, in particolar modo questa. Sono soddisfatto della prestazione di tutti e mi fa piacere per i gol di Moncini. Un attaccante vive per i gol e nonostante i diversi problemi fisici che ha avuto si è sempre allenato nel migliore dei modi.

Oggi ho preferito cambiare qualcosina dal punto di vista tattico con Farias trequartista per sfruttare le sue caratteristiche tecniche. Fin quando il fisico ha retto ha fatto bene. Ha qualità superiori alla media. Calcoli non ne faccio e guardo gara dopo gara. Martedì giocheremo contro una squadra forte e bisogna preparare la partita con il Brescia nel migliore dei modi. In questo momento manca qualche elemento importante ma abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia che ci consente di cambiare partita dopo partita”.