Benevento-Crotone 3-1: Moncini – Forte e la Strega può sorridere

La 29^ giornata di serie B mette di fronte Benevento-Crotone. La squadra sannita torna in campo dopo essersi negativizzata dal Covid che aveva colpito diversi elementi della squadra.

Mister Caserta ha dovuto fare di necessità virtù per mettere in campo il seguente undici: Paleari in porta, Letizia, Glik, Vogliacco, Foulon in difesa. A centrocampo Acampora, Calò, Ionita. In attacco tridente composto da Farias, Lapadula, Sau. Il Crotone di mister Modesto, invece, prova con Maric, Mulattieri e Marras a creare problemi alla retroguardia sannita.

Arbitra il signor Giuia della sezione di Olbia.

La gara

Ci prova il Benevento al 3′: stacca di testa Improta su cross di Acampora ma il pallone termina alto. Risponde il Crotone al 10′ con Maric, ma il suo colpo di testa non crea nessun problema per Paleari. Stregoni che provano a creare qualche brivido a Festa al 18′: assist di Acampora e colpo di testa di Moncini che non crea particolari pericoli. A spezzare il risultato di parità ci pensa Moncini al 25′: tiro a giro da fuori area che supera l’estremo difensore avversario.

Dura pochissimo la gioia del vantaggio: al 27′ è Vogliacco che mette il pallone alle spalle di Paleari in uno sfortunato tentativo di anticipo. Gara sostanzialmente equilibrata. Al 40′ prova il Crotone a rendersi pericoloso con un girata di Mulattieri ma Paleari blocca senza problemi. In pieno recupero è Moncini a riportare la Strega in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Acampora.

Al 70′ prova l’eurogol Tello, subentrato a Farias, ma il pallone non inquadra la porta. Potrebbe chiuderla il Benevento al 77′ ma il tiro di Lapdula viene deviato. L’arbitro concede quattro minuti di recupero nei quali fischia un rigore per il Benevento. Forte viene atterrato in area da Golemic e poi trasforma la massima punizione. Vittoria importante per gli Stregoni.