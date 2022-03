GIOVANI TALENTI – Papa: “Il ruolo del portiere è particolare. Lavoro per farmi trovare pronto”

Spiderman Papa, classe 2002 e maddalonese di nascita, dopo l’esperienza accumulata con Audax Cervinara, Albanova e Real Agro Aversa, attualmente milita nell’ A.S.D Cassino di mister Carcione. Le qualità di Raffaele, già note a diversi addetti ai lavori, sono emerse anche nel pareggio contro il Carbonia di mister Suazo, gara valevole per il 24° turno del girone G di Serie D.

Nell’importante scontro salvezza, Papa è stato autore di alcuni interventi che hanno consentito al Cassino di agguantare il match sugli sviluppi di un calcio di rigore concesso al novantesimo.

Raggiunto dalla redazione di PianetAzzurro, ecco che cosa ha dichiarato Raffaele ai nostri microfoni:

Raffaele, come sempre sai farti trovare pronto quando sei chiamato in causa. Contro i minerari hai effettuato diversi buoni interventi. Sei d’accordo se diciamo che il più difficile è stato quello all’83’ su colpo di testa di Agostinelli. Una grande parata che poteva consentire al Carbonia di chiudere il match. Un intervento da vero Spiderman. Ci racconti come è andata?

“Sono soddisfatto per quanto riguarda la mia prestazione. Il Carbonia, nonostante la posizione in classifica, mi ha sorpreso favorevolmente. Si sono fatti vedere dalle mie parti in più occasioni. Concordo con te per quanto riguarda la mia parata sul finale di gara. È una delle mie preferite. Alcuni cross, come nel caso specifico, vanno ad oltrepassare l’area piccola del portiere, creando ai portieri una situazione nella quale diventa difficile intervenire in anticipo. La scelta da fare, quindi, è quella di restringere lo spazio all’attaccante, cercando di negargli la possibilità di poter piazzare il pallone”.

Un’altra grande parata, nella quale hai mostrato la tua grande freddezza, è capitata a fine primo tempo: sei stato strepitoso su Porcheddu. In quei precisi attimi come si regola un portiere?

“Il segreto sta nella bisettrice, in questo caso devi essere bravo a restare fermo perché ti trovi in posizione più laterale. Questo tipo di posizione ti dà la possibilità per essere pronto a intervenire”.

Il tuo motto principale è stato sempre il lavoro: quali sono i propositi e le speranze con cui stai affrontando questa nuova avventura calcistica con il Cassino?

“Con il Cassino è un’esperienza che mi aiuta a crescere perché ho davanti un portiere esperto. Il ruolo del portiere è particolare perché devi sempre saperti far trovare pronto quando sei chiamato in causa”.

Quali sono gli obiettivi del club?

“Il nostro obiettivo è quello di una tranquilla salvezza. Abbiamo una squadra giovane. Sono convinto che il Cassino possa portare avanti un progetto a lungo termine e costruire qualcosa di solido”.

Quali, invece, gli obiettivi di Raffaele Papa?

“Penso a lavorare per farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Il mio desiderio è quello di poter vivere di questa mia passione. In questo momento, però, la cosa che maggiormente mi interessa è raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi con i miei compagni e la dirigenza”.