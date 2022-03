Strega, che carattere: in 10 trova il 2-2 contro il Brescia

Il Benevento affronta il Brescia nella 30^ giornata del campionato di serie B. Negli stregoni si rivede Elia dal primo minuto che completa la linea difensiva con Glik, Vogliacco e Foulon. In mediana Tello, Acampora e Improta. Farias agirà da trequartista dietro le punte Forte e Moncini. Per il Benevento quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Discorso diverso per le rondinelle, che hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite.

I padroni di casa si affidano al 3-5-2 formato da Cistana, Adorni e Mangraviti a protezione di Joronen. In attacco Bianchi e Moreo. Linea mediana con Leris e Pajac sulle corsie laterali con Bisoli, Proia e Bertagnoli a completare il reparto.

Arbitra l’incontro il signor Marco Piccinini di Forlì

La gara

Brescia che passa invantaggio al 2’: su calcio di punizione di Pajac, Moreo fa da torre per l’accorrente Bisoli che non lascia scampo a Paleari. Al 6’ tiro di Farias che costringe alla deviazione il portiere. Sugli sviluppi del corner è Tello a sprecare una buona occasione. Pallone incredibilmente fuori. La reazione del Benevento viene premiata al 21’: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Acampora, Glik fa da sponda a Tello che da fuori area trova il gol che ristabilisce la momentanea parità.

Le rondinelle si riportano in vantaggio al 32′: cross dalla destra di Leris che taglia tutta l’area e trova bene appostato Moreo che in scivolata appoggia il pallone in porta. Pericolo per il Brescia: al 40′ Foulon serve Moncini che da pochi passi manca la deviazione vincente. Padroni di casa aggressivi che, sospinti dal pubblico, cercano il doppio vantaggio, ma la prima frazione si conclude senza recupero.

Caserta effettua un doppio cambio a inizio ripresa: Insigne rileva Farias e Petriccione prende il posto di Elia. Ammonito Tello al 50′ per fallo su Cistana, ma il calciatore del Benevento rimedia un secondo cartellino per unatestata a Bisoli. Conseguente espulsione e Stregoni in inferiorità numerica. Partita in salita per i sanniti che devono rischiare qualcosa in più con l’uomo in meno. Arriva il pareggio con Forte al 68′: stacco aereo imperioso su cross di Insigne e nulla da fare per Joronen.

Doppio cambio nel Brescia: dentro Sabelli e Ayè al posto di Proia e Cistana al 74′. Il Benevento si copre con Pastina al posto di Moncini al 75′. Si infortuna in uno scontro aereo Glik ed è costretto ad uscire in barella all’81’. Al suo posto entra Masciangelo. Grande intervento di Paleari che salva il risultato all’80’: provvidenziale la sua uscita su Bajic e sulla successiva ribattuta il Brescia non riesce a trovare il gol vittoria. Concessi sei minuti di recupero durante i quali il risultato non cambia. Prova di carattere del Benevento che viene via dal Rigamonti con un buonissimo punto.