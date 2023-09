LE INTERVISTE – Napoli, Garcia: “Non importa cosa faranno gli altri, l’importante era vincere e l’abbiamo fatto”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di Dazn: “Una partita gestita bene. Sono contento che sia arrivata su una punizione laterale, il mio staff ha lavorato bene. E sono contento che l’abbia fatto Ostigard, che ha l’anima del collettivo fin dal primo giorno.

Osimhen non ha giocato titolare, ma è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante per noi, il secondo. E bravo anche Gaetano che ha segnato alla prima presenza stagionale. Non prendere gol è una buona cosa. Non sappiamo cosa faranno gli altri e non importa neanche, l’importante era vincere”.

