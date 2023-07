GRANDI NOVITA’ ATTENDONO GLI AZZURRI E I LORO TIFOSI NELLA VAL DI SOLE

Tutto organizzato alla perfezione per accogliere degnamente i neo campioni d’Italia del Napoli nella Val di Sole, a Dimaro – Folgarida, per il primo ritiro estivo della nuova stagione. Diverse le novità nella cittadina altoatesina, pronte a migliorare il soggiorno della squadra di Garcia e di tutti i tifosi del Napoli attesi Trenino. Innanzitutto una maestosa gigantografia tricolore sarà presente d’innanzi all’ingresso del campo sportivo comunale di Carciato per dare il benvenuto ai giocatori, all’allenatore e allo staff dirigenziale del club partenopeo, poi ci sarà uno spazio molto più ampio ed accogliente che farà da official Store del Napoli, posto fuori dall’impianto sportivo in cui si svolgeranno le due amichevoli programmate. Inoltre sarà messo a disposizione un trenino brandizzato che accoglierà durante tali eventi un numero ben più cospicuo di calorosi supportes napoletani che si recheranno allo stadio dove è stata installa una nuova tribunetta che permetterà una maggiore capienza di spettatori. Per concludere, le serate con presentazioni e spettacoli non verranno tenute nella piazza principale della cittadina ma nelle vicinanze dell’impianto sportivo, dove, nei giorni scorsi, è stato montato un palco apposito per le esibizioni. Tutti i tifosi napoletani, pertanto, potranno essere al seguito dei loro beniamini e nello stesso tempo divertirsi in piena tranquillità e sicurezza nella prima fase precampionato che terminerà il 25 luglio prossimo.