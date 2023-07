Comincia oggi la nuova stagione del Napoli, nel primo pomeriggio si parte per Dimaro- Folgarida

Sta per iniziare la nuova stagione azzurra, in contemporanea con l’avventura al Napoli di Rudi Garcia, ansioso di mettersi in mostra, dopo l’esperienza nella capitale anche nella città del Vesuvio dove è stato appena vinto il terzo tricolore della storia. Un compito arduo ma non impossibile, vista la caratura della squadra che Spalletti gli ha lasciato in eredità. Per il momento, è partito soltanto Kim, per il resto, la rosa, tranne la cessione di qualche calciatore in scadenza di contratto nel 2024, come Zielinsky, in procinto di accettare le mega offerta araba e Lozano, è rimasta invariata, rispetto all’anno passato. Dopo l’allenamento mattutino di stamane, in quel di Castel Volturno, nel primo pomeriggio, la carovana partenopea partirà alla volta del Trentino per raggiungere la bellissima cittadina della Val di Sole, Dimaro Folgarida, sede del ritiro del Napoli da più di un decennio. Quindi, con l’avvio della preparazione precampionato si aprirà la stagione 2023/24 in cui gli uomini del tecnico transalpino saranno chiamati a difendere il titolo di Campioni d’Italia e ad andare il più lontano possibile in Champions League. E’ facile che in Trentino si possano aggregare nuovi volti che giungeranno dalla campagna di rafforzamento condotta del presidente e dal neo Ds Meluso. Si attende con ansia l’erede di Kim e si auspica che Osimhen, resti almeno un altro anno.