Benevento calcio, il tecnico Andreoletti si presenta: “Voglio una squadra equilibrata e forte nella riaggressione”

Nella presentazione alla stampa del tecnico Matteo Andreoletti sono emersi due concetti fondamentali per il nuovo allenatore del Benevento: equilibrio e riaggressione. Ecco quamto affermato in conferenza stampa:

“Ringrazio il direttore Carli per gli auguri in vista della nuovo campionato con il Benevento. È la mia prima esperienza in un girone del sud che sarà molto infuocato, ma sono carico. Affronteremo momenti difficili ma credo che questa esperienza servirà al Benevento e al sottoscritto.

A me piace una squadra aggressiva ma ai calciatori il primo messaggio che voglio far arrivare è quello che in allenamento si lavorerà tanto. Non credo che sia tutto da buttare dal punto di vista del materiale tecnico.

Ci sono calciatori con esperienza e giovani da valorizzare. Ci piacerebbe far cambiare parere a chi ha giudicato negativamente alcuni calciatori. Se saremo bravi potremo far ricredere molte persone.

Non sono integralista ma voglio una squadra che lavori. Voglio un gruppo del quale si possa essere orgogliosi.

Chi ci affronterà giocherà alla morte e dovremo subito capire che nessuno ci regalerà nulla.

Il presidente è innamorato di questa squadra. Il Benevento non può fare campionati banali.

La base è ottima e il direttore costruirà una squadra competitiva.

Gestire tanti calciatori mi dà degli stimoli che non ho mai avuto nella mia carriera.

Non ho mai guardati i curriculum.

Se oggi sono qui devo ringraziare il campionato che ho disputato con la Pro Sesto. Avevo voglia di confrontarmi in una una categoria superiore ma l’ entusiasmo che ho ricevuto dalla telefonata del Benevento mi ha fatto decidere immediatamente di venire qui.

Sono un tipo ambizioso e voglio andare in B. Con il Benevento posso farlo.

Chi indosserà questa maglia dovrà essere orgoglioso di farlo.

Il senso di appartenenza non è baciare la maglia ma avere una squadra della quale essere orgogliosi.

L’ equilibrio e soprattutto la riaggressione nel minor tempo possibile saranno gli aspetti sui quali lavoreremo di maggiormente.

Ho delle idee da sviluppare. Il sistema di gioco deve essere quello in grado di valorizzare al massimo le caratteristiche dei calciatori del Benevento. La base di partenza è un 4-3-3 ma sarà un qualcosa che andrà al di là dei numeri.

Manfredini farà parte dei tre portieri del Benevento. In questa società tutti hanno le condizioni per fare bene. Le strutture sono ottime”.