Demme, l’agente: “Pronto per dare il suo contributo, con Spalletti rapporto schietto”

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Diego sta bene, è rientrato in gruppo. Il problema fisico è alle spalle. Non è stato facile restare fuori perchè stava bene fisicamente purtroppo è capitato questo episodio sfortunato in allenamento che l’ha bloccato per 2 mesi. Detto ciò, Diego è molto contento per i risultati di squadra e per come li sta ottenendo. Il rammarico è l’infortunio che ha avuto. E’ pienamente coinvolto nel Napoli.

Il rapporto con Spalletti è molto chiaro e schietto. Non c’è nessun problema particolare. Chiaramente ogni giocatore vorrebbe giocare in più. E’ un rapporto di reciproca stima tra Demme ed il suo allenatore.

Valencia? il fatto che Gattuso conosca Diego non ci sia dubbio, ma non ci sono state trattative nell’ultima sessione di mercato. C’è stato però qualche altro club italiano che ha palesato degli interessi ma tutto si è fermato tutto quando si è infortunato. Ci sono stati degli interessi che andavano anche approfonditi ma ci siamo fermati, come detto, per l’infortunio.

Una cessione a gennaio? Ogni finestra di mercato vive di sue dinamiche che nascono e muoiono lì. Oggi non ci stiamo ponendo questo problema. Quello che conta è di rivederlo in campo. A gennaio faremo delle valutazioni ma non ci siamo posti la questione perchè la priorità è quella che Diego torni a giocare. Siamo concentrati solo su questo”.

