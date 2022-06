Mercato – La Roma di Mourinho ha messo gli occhi su Mertens

In questi giorni non si fa che parlare di Mertens ed ora lo sta facendo anche l’As Roma la cui dirigenza, nelle ultime ore, sta pensando di portare il giocatore alla corte di Mourinho, visto che Mertens è in rottura con il club di De Laurentiis che non ha accettato la proposta di rinnovo da parte degli avvocati del calciatore, perchè giudicata troppo esosa. Il trentacinquenne della nazionale del Belgio, malgrado l’età, sembra ancora integro ed in ottime condizioni di forma, oltretutto è pure dotato di qualità ed esperienza utili per rinforzare l’attacco giallorosso. Il problema, ovviamente, è sempre l’ingaggio. La Roma vorrebbe offrirgli un contratto sul modello di Matic, ovvero con la formula 1+1 subordinata al numero di presenze, che si aggirerebbe sui 2 milioni più bonus, con commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo, come da policy aziendale. La palla passa adesso a Mertens che dovrà scegliere se ridimensionare le pretese e magari andare incontro al “suo” Napoli, oppure se attendere una proposta più allettante, magari dal Valencia, dove l’ex tecnico azzurro Rino Gattuso lo vorrebbe con sé molto volentieri.

Fonte : Corriere dello Sport