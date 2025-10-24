NEWS

Napoli, per Conte si avvicina un fondamentale rientro in difesa

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 57 sec read

Il centrale kosovaro del Napoli, Amir Rrahmani, è fermo ai box da più di un mese e mezzo, ma si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Mattino e rilanciate dalla redazione di CalcioNapoli1926, la sua condizione fisica sta sensibilmente migliorando e il rientro potrebbe essere anticipato rispetto alle prime previsioni.
La partita interna contro l’Inter Milano non dovrebbe vederlo ancora al via, ma la presenza in panchina è ormai un obiettivo concreto per lo staff tecnico.
L’ultima apparizione di Rrahmani risale alla fine di agosto: da allora allenamenti differenziati e terapie hanno scandito il suo recupero, mentre il tecnico Paulo Conte non ha eccessivo margine per commettere errori sul piano della rotazione difensiva.
Il quotidiano campano segnala che l’undici titolare potrebbe ritrovare anche il portiere Alex Meret nel prossimo turno, ma per Rrahmani l’obiettivo più realistico resta il match successivo, contro il Lecce, dove il difensore potrebbe tornare operativamente a disposizione.
Una buona notizia per il Napoli, che vede il suo reparto arretrato lentamente tornare a pieno regime: il rientro di Rrahmani rappresenterebbe un tassello importante nella marcia verso gli obiettivi stagionali.

Vincenzo Letizia

