EDITORIALE POST VERONA – Napoli vincente ma non convincente, salvato solo dal ritorno al gol di Lukaku

Editoriale. Dopo ben 281 giorni dall’ultima rete realizzata nel match scudetto, con il Cagliari, nello scorso maggio, Romelu Lukaku, ieri, in quel di Verona, subentrato sul tramonto della gara, è tornato al gol su assist di Giovane, anch’egli entrato dalla panchina, all’ultimo respiro, regalando, così al Napoli tre punti preziosi nella rincorsa alla zona Champions, obiettivo imprescindibile per il club di De Laurentiis. Gli azzurri, tuttavia, non hanno fornito la stessa prestazione di Bergamo; contro gli scaligeri hanno infatti disputato una gara non brillante, senza metterci quella cattiveria agonistica che deve avere una squadra affamata di risultati. Eppure, il match si era aperto benissimo con la rete di Hojlund, dopo soli due minuti di gioco. Tutto lasciava prevedere una goleada contro l’ultima della classe, invece così non è stato e il Verona che, guarda caso quando incontra il Napoli si trasforma, aveva trovato il pari, grazie ad una deviazione dell’attaccante danese su tiro di Akpa Akpro, lasciato solo nel bel mezzo dell’area di rigore. I partenopei, ancora una volta, hanno solo gestito il minimo vantaggio, senza pensare di andare a chiudere la partita. C è’ da dire, però che la rete dell’1 a 1 è nata da un evidente fallo su Buongiorno, non fischiato da Colombo, ennesimo errore arbitrale che poteva togliere altri due punti alla compagine azzurra. Per fortuna, all’ultimo secondo del recupero Big Rom ha trovato il guizzo vincente ed il Napoli consolida così, la terza poltrona, in attesa di un risultato favorevole dal big match dell’Olimpico di questa sera. Dunque un passo indietro per gli azzurri, rispetto a domenica scorsa, un match sicuramente non all’altezza delle aspettative che, per poco, non ha procurato un’altra delusione alla tifoseria napoletana. Insomma, l’unica nota positiva è il risultato ma contro il Torino bisogna cambiare subito il registro, sperando che possano rientrare due perni del centrocampo come Anguissa e Mc Tominay, lasciati a riposo, ieri, per precauzione. A fine partita, nella conferenza stampa di rito, Antonio Conte si è detto felice per la rete di Lukaku che, in questo modo, acquisterà morale e fiducia in sè stesso per dare il suo contributo nel rush finale del campionato. Il centravanti belga ha trascorso ben sei mesi fuori dal campo di gioco che gli hanno complicato di molto la vita, inoltre la perdita del padre è stata una mazzata pesantissima per l’attaccante che finalmente, al Bentegodi, ha potuto gioire, dedicando la rete al genitore. La non esaltante partita degli azzurri, probabilmente, è figlia della stanchezza; da mesi giocano sempre gli stessi ed è ovvio che, adesso, molti siano a corto di fiato. Il solo Hojlund ha lottato su ogni pallone con la tenacia e la voglia di vincere che i compagni non hanno evidenziato, anche Lobotka non è stato quello che conosciamo. Ma tant’è, quello che conta nel calcio è sempre il risultato, magari si giocasse male e si vincesse lo stesso, chiunque metterebbe la firma.