LA PARTITA – Bologna-Napoli 2-0, gli azzurri cadono al Dall’Ara

Mariano Potena 9 Novembre 2025 0 1 min read

Il Napoli perde 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Decisivi i gol di Dallinga e Lucumi nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO

Al 16’ ci prova Hojlund dal limite dell’area, il pallone termina alto sopra la trwversa. Al 31’ grande parate di Milinkovic-Savic su un tiro potente di Rowe dalla distanza. Azzurri poco convincenti in fase offensiva, ma difesa solida sulle incursioni del Bologna. Al 45’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 50’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ passa in vantaggio il Bologna con Dallinga, che viene servito da Cambiaghi e sul primo palo spedisce il pallone in rete. Al 65’ arriva anche il raddoppio della squadra di Italiano con Lucumi su un cross di Holm. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Bologna (4-2-3-1): Skorupski (Pessina 8′); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (Moro 81′); Orsolini (Casale 81′), Odgaard (Bernardeschi 61′), Rowe (Cambiaghi 45′); Dallinga. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (Jesus 77′), Gutierrez (Olivera 77′); Anguissa, Lobotka, McTominay (Lucca 82′); Politano (Neres 68′), Hojlund, Elmas (Lang 68′). All. Conte

Reti: Dallinga 50′ (B), Lucumi 66′ (B)

Ammoniti: Hojlund 63′ (N), Lang 71′ (N), Orsolini 74′ (B), Neres 76′ (N)

Mariano Potena

Mariano Potena

