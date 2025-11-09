COPERTINA

OBIETTIVO NAPOLI – Conte e il Napoli senz’anima: la palla torna sempre indietro. “Vis sine ferocia nihil est”

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Il Napoli di Conte è un rebus senza soluzione, o meglio: un rebus che non vale la pena di risolvere. Gioca, si fa per dire, con il freno a mano tirato, senza mordente, la palla che torna costantemente al portiere come un cane bastonato al padrone. Una monotonia che non è più prudenza, ma resa estetica. Se non fosse per quello scudetto vinto, Conte rischierebbe di entrare nei libri neri della storia del Napoli — non per i risultati, ma per la bruttezza del suo calcio.

La squadra è scarica, stanca, svuotata. La formazione titolare, la stessa vista in Champions contro l’Eintracht, sembrava un replay stinto. Il tecnico bolognese del Bologna, Italiano, ha cambiato sei uomini e ha vinto la partita della freschezza, dell’intelligenza. Conte, invece, resta prigioniero delle sue ossessioni tattiche, incapace di inventare una contromossa offensiva, un sussulto, un’idea. Gioca sempre allo stesso modo, anche quando serve il coraggio.

Eppure parliamo di un Napoli che avrebbe talento, alternative, soluzioni. Ma Conte non si fida delle seconde linee — quelle stesse che ha approvato di suo pugno. Il risultato è un gruppo spremuto, senza più ‘cazzimma’, senza grinta. Un esercito stanco che non spara più, neanche a porta vuota.

Non un tiro degno di nota, non un segnale di ribellione. Con un portiere giovane e inesperto davanti, il Napoli non ha nemmeno provato a fargli sporcare i guanti. È un calcio che non solo non diverte, ma non compete. “Vis sine ferocia nihil est.” La forza, senza ferocia, è nulla. E se il calcio di Conte perde grinta e cattiveria, perde anche la sua unica vera forza: quella dell’anima.

E questo, per una piazza come Napoli, è il più grave dei peccati.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Sky – Napoli, lungo confronto squadra-Benitez a Castelvoturno. ADL conferma il ritiro punitivo

La calma dopo la tempesta. Quella di Castelvolturno, dove la quiete e la brezza marina di una fresca giornata di primavera hanno accolto il Napoli […]

9 Aprile 2015 0 50 sec read

Callejon, il Napoli smentisce i rumors sull’addio dello spagnolo

La Società Sportiva Calcio Napoli ha rilasciato da poco un comunicato ufficiale sul suo sito per comunicare ufficialmente l’infondatezza delle voci secondo le quali il […]

2 Aprile 2015 0 30 sec read

Ancora tutto fermo sulla situazione portieri ma Reina sarà il sicuro titolare della prossima stagione

Tutto fermo anche per i portieri. Reina è il titolare, anche se non ha rinnovato, Sepe sarà  il suo vice, Rafael invece può partire in caso di […]

10 Agosto 2017 0 35 sec read

PHOTO GALLERY: 7-1-2017 Napoli vs Sampdoria

LA PHOTO GALLERY DI FELICE DE MARTINO (7-1-2017 Napoli-Sampdoria 2-1) Vietata l’appropriazione delle immagini senza la citazione dell’autore e del sito PianetAzzurro.it Commenti

11 Gennaio 2017 0 8 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui