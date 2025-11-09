LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Chissà quante azioni da gol avrà sognato oggi Conte

Milinkovic-Savic 5.5 – Buon intervento su Rowe nel primo tempo, non impeccabile sui due gol presi.

Di Lorenzo 5 – Continua il suo navigare nell’inconsistenza, che ricorda tanto il suo rendimento di due stagioni fa.

Rrahmani 5 – Si addormenta sul gol di Dallinga.

Buongiorno 6 – Marca con aggressività, fino alla metà campo avversaria. Qualche responsabilità di posizionamento sul secondo gol. Complessivamente è uno dei meno peggio, forse per questo Conte lo sostituisce.

(Juan Jesus s.v.)

Gutierrez 5.5 – Mostra personalità ma, inserito in un contesto tattico senza capo né coda, può offrire poco.

(Olivera s.v.)

Anguissa 5 – Il giocatore del mese della Serie A, si vede poco in mezzo al campo, in entrambe le fasi di gioco, apparendo molle e scarsamente applicato.

Lobotka 5.5 – Gli manca il piglio per prendere il dominio del centrocampo. L’impressione è che pure lui sia scombussolato dalla pochezza tattica delle idee del suo tecnico.

McTominay 4.5 – Corre, senza un particolare fine, non trovando mai spazi e tempi per gli inserimenti, e non offrendo alcun sostanziale contributo.

(Lucca s.v. – In campo giusto il tempo per sbagliare un paio di stop.)

Politano 4.5 – Ennesima partita della stagione in cui non riesce ad incidere in zona gol. Appare evidentemente stanco, ma Conte, pur di non scalfire le sue deleterie gerarchie, lo manderebbe in campo pure in stampelle.

(Neres 5 – Entra sfiduciato e con poca voglia.)

Hoijlund 5.5 -Prende e dà botte per tutto il match, non godendo mai di una adeguata assistenza.

Elmas 5 – Si scontra sugli avversari, quando cerca di incaponirsi in qualche giocata individuale, per sopperire alla pochezza offensiva della squadra.

(Lang 6 – Appare pimpante e volenteroso, come da diverse settimane a questa parte. Forse troppo, per il suo mister.)

Conte 3 – Esibisce iraconda arroganza in conferenza stampa, nei confronti nei pochi che osano rilevare le mancanze della sua squadra, mentre in panchina sogna azioni da gol e gioco convincente che vede solo lui. Squadra senza gioco, idee, qualità e carattere. Il catenaccio e la palla lunga, quest’anno non gli portano fortuna.