Serie C, il Benevento supera la resistenza della Casertana con un gol di Viviani

Il Benevento vuole i tre punti e la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Latina e Sorrento. Per farlo bisogna vincere il derby contro la Casertana. Ospiti che arrivano al Vigorito con alcune importanti assenze a cominciare da quella di Heinz. Queste le due formazioni che si affronteranno dal primo minuto: Benevento con Nunziante tra i pali. Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi in difesa. Talia, Prisco a centrocampo. In attacco Lamesta, Manconi, Simonetti a supporto di Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Acampora, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora, Capellini.

La Casertana di mister Iori risponde con Zanellati in porta. Mancini, Bacchetti, Kontek, Fabbri in difesa. Matese, Collodel a centrocampo. In attacco Paglino, Deli, Salomaa alle spalle di Bakayoko. A disp.: Pareiko, Vilardi, Carretta, Satriano, Iuliano, Proia, Bianchi, Giugno, Rocca, Falasca, Capasso, Asencio.

Arbitra il signor Zanotti della sezione di Rimini

La gara

Al 4′ subito ammonito Deli che commette fallo su Viscardi del Benevento. Gioco duro nei primi minuti: giallo per Bakayoko della Casertana che all’8′ interviene fallosamente su Prisco. All’ ingresso dei 323 tifosi ospiti, intorno al 20′, l’ arbitro è costretto a fermare il gioco per lancio di petardi sul rettangolo di gioco. La gara riprende dopo alcuni minuti. Ammonito Talia al 24′ per un fallo su Collodel della Casertana.

Prima azione degna di tal nome al 28′: conclude Prisco dalla distanza e il portiere della Casertana vola all’ incrocio dei pali ed evita il vantaggio del Benevento. Al 31′, negli ospiti c’è un cartellino giallo per Bacchetti che commette fallo su Manconi. È la fiera degli ammoniti: al 36′ a farne le spese è Viscardi del Benevento che stende Paglino. L’ arbitro concede cinque minuti di recupero ed è Talia che al 46′ chiama alla deviazione in angolo il portiere Nunziante, ma la prima frazione termina sul risultato di 0-0.

A inizio ripresa il Benevento manda in campo Acampora e Ferrara al posto di Talia e Viscardi mentre nella Casertana, Proia e Iuliano prendono il posto di Bacchetti e Salomaa. Occasionissima per gli ospiti che, al 51′, sciupano incredibilmente con Paglino, il quale non approfitta di un errore difensivo di Berra. Nell’ occasione è provvidenziale l’ intervento del portiere Nunziante.

Ammonito Oukhadda nel Benevento al 54′.

Al 56′ nel Benevento entrano Lanini e Viviani al posto di Perlingieri e Simonetti e la Casertana inserisce Falasca al posto di Mancini. Negli ospiti entra Bianchi al posto di Matese al 64′. Il Benevento è costretto a sostituire Berra al 68′ per infortunio. Al suo posto entra Cappellini. Nuovo cambio nella Casertana, che manda in campo Carretta al posto di Deli al 75′.

Arriva il vantaggio del Benevento con Viviani che al 76′ stacca di testa su cross di Lamesta e nulla può il portiere avversario. Conclusione di Acampora al 79′ ma si fa trovare pronto Zanellati. Concessi 6 minuti di recupero nei quali Prisco viene ammonito per una trattenuta su Bakayoko, ma con Viviani e Lamesta è la Strega a sfiorare il raddoppio. Il Benevento si aggiudica il derby campano. Per gli Stregoni è la terza vittoria consecutiva.