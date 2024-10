IL PUNTO SULLA A DOPO LA NONA GIORNATA – Pari scoppiettante nel derby d’Italia e il Napoli si allontana

Nella nona giornata di serie A che ha visto uno spettacolare e scoppiettante derby d’Italia tra l’Inter e la Juve chiuso con un 4 a 4 che ha fatto riconciliare i tifosi con il calcio, il Napoli, prende il largo, allungando sulle due insegutrici più vicine; i nerazzurri, ora , sono a quattro lunghezze e i bianconeri a cinque. Nelle altre gare della domenica si registrano i successi della Lazio, sul Genoa, per 3 a 0, della Fiorentina, divenuta macchina da gol, avendo realizzato, dopo il 6 a 1 al Lecce, un altro schiacciante risultato, con il 5 a 1 alla Roma ed infine i pareggi tra Parma e Empoli, 1 a 1 il finale e tra Monza e Venezia, 2 a 2 il risultato. Neanche il tempo di analizzare la giornata che domani si torna in campo per il turno infrasettimanale della decima di A. Ad aprire le danze saranno le partite delle 18,30 che vedranno in campo il Lecce contro il Verona e il Cagliari con il Bologna. Ma il match clou sarà l’anticipo Milan vs Napoli della 20,45. Un test assai importante per il Napoli capolista che ci dirà molto di più sul valore della compagine di Conte. Il turno infrasettimanale proseguirà, quindi, con le gare di mercoledì e giovedì di cui parleremo più in là.