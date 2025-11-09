Le formazioni ufficiali di Bologna e Napoli

Le dichiarazioni pre match di Gutierrez e Manna
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe, Dallinga.
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.
Partirà ancora Gutierrez nell’ undici titolare, queste le sue dichiarazioni prima del match del Dall’Ara: “Sento la fiducia del mister e dei compagni e questo ti dà la spinta per fare bene. In generale tutto lo staff ci mette nelle migliori condizioni per dare il meglio“.
Il diesse, Giovanni Manna invece mette in guardia la squadra sulle insidie che il match contro il Bologna potrà riservare ai suoi: “Il Napoli di fastidio? Vogliamo dar fastidio calcisticamente e anche mediaticamente. Il mister è un vincente e sposta gli equilibri. Stiamo cercando di crescere, dobbiamo lavorare tanto. E’ un percorso iniziato lo scorso anno. Sappiamo dove vogliamo arrivare, il Bologna è un avversario tosto. Cosa fare per ritrovare gol? Dobbiamo farci trovare pronti, sempre, e lavorare con dedizione. Elmas è un giocatore duttile, può giocare sia come esterno che a centrocampo. La titolarità l’ha guadagnata con le prestazioni. Elmas ha conquistato la titolarità sul campo“.