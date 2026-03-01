NewsMix24

ANTICIPI DI A DEL SABATO validi per la 27esima giornata – Successi per Como, Napoli e Inter

Dopo il primo anticipo di seria A relativo al 27esimo turno, giocato venerdì che ha visto il pareggio per 1 a 1 tra Parma e Cagliari,  ieri si sono registrati i successi del Como, 3 a 1 sul Lecce, del Napoli, al Bentegodi, per 2 a 1 e infine dell’Inter, 2 a 0 al Genoa, a San Siro. In virtù di questi risultati i lariani sorpassano la Juve e vanno a due punti dalla Roma, in attesa del big match di questa sera fra Roma e Juventus. Inoltre, il Napoli conferma il terzo posto, mentre  l‘Inter continua la sua striscia di vittorie verso il tricolore. Quest’oggi sono in programma altre quattro partite; si comincia all’ora di pranzo con Cremonese – Milan, poi alle 15 spazio a Sassuolo – Atalanta, quindi alle 18 ci sarà Torino – Lazio e come già detto, in serata la sfida diretta per la zona Champions tra giallorossi e bianconeri. La 27esima giornata avrà il suo epilogo domani con gli ultimi posticipi in cui si daranno battaglia il Pisa e il Bologna e l’Udinese contro la Fiorentina. 

Roma, recuperato Manolas: con il Cagliari ci sarà

Fase a gironi, i voti ai club: in Italia bene Inter e Napoli


Fase a gironi, i voti ai club: in Italia bene Inter e Napoli

LA FOTOGALLERY. In un Mondiale con tante sorprese, i giocatori dei grandi club faticano più del previsto. Per punti fatti nella prima fase, quelli di Milan, Roma e Juventus sono tra i peggiori. Male anche Barcellona e Real Madrid. Meglio il Bayern

Roma, urla Fonseca scaldano l’allenamento. VIDEO

Salernitana, 16 tesserati intossicati dopo il match con la Sampdoria

Calciatori e membri dello staff sono finiti in ospedale al rientro dalla trasferta di Genova. Si valuta la richiesta di rinvio del ritorno

