ANTICIPI DI A DEL SABATO validi per la 27esima giornata – Successi per Como, Napoli e Inter

Dopo il primo anticipo di seria A relativo al 27esimo turno, giocato venerdì che ha visto il pareggio per 1 a 1 tra Parma e Cagliari, ieri si sono registrati i successi del Como, 3 a 1 sul Lecce, del Napoli, al Bentegodi, per 2 a 1 e infine dell’Inter, 2 a 0 al Genoa, a San Siro. In virtù di questi risultati i lariani sorpassano la Juve e vanno a due punti dalla Roma, in attesa del big match di questa sera fra Roma e Juventus. Inoltre, il Napoli conferma il terzo posto, mentre l‘Inter continua la sua striscia di vittorie verso il tricolore. Quest’oggi sono in programma altre quattro partite; si comincia all’ora di pranzo con Cremonese – Milan, poi alle 15 spazio a Sassuolo – Atalanta, quindi alle 18 ci sarà Torino – Lazio e come già detto, in serata la sfida diretta per la zona Champions tra giallorossi e bianconeri. La 27esima giornata avrà il suo epilogo domani con gli ultimi posticipi in cui si daranno battaglia il Pisa e il Bologna e l’Udinese contro la Fiorentina.