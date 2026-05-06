NAPOLI vs SCAFATESE – Domani gli azzurri affronteranno la squadra della provincia salernitana in un allenamento congiunto

Domani il Napoli, a Castel Volturno, come già accaduto in passato, incontrerà in una sorta di allenamento congiunto la Scafatese, allenata da mister Ferraro, appena promossa in serie C. Questa amichevole servirà soprattutto a capitan Di Lorenzo, pienamente recuperato a ritrovare il clima partita, per esserci lunedì sera a Fuorigrotta con il Bologna per la terz’ultima di campionato. Chi scenderà in campo, dunque? Vediamo i possibili 11: tra i pali ovviamente il portiere serbo, davanti al quale difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, mentre al centro dovrebbero esserci Mac Tominay, Lobotka supportati da Politano e Guitierrez, con Alisson e De Bruyne alle spalle del centravanti danese. Poi naturalmente, nel secondo tempo girandola di sostituzioni, a cominciare da Meret in porta. Tutto ciò per testare lo stato di forma della rosa di Antonio Conte.