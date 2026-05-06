NEWS

NAPOLI vs SCAFATESE – Domani gli azzurri affronteranno la squadra della provincia salernitana in un allenamento congiunto

Armando Fico 6 Maggio 2026 0 40 sec read

Domani il Napoli, a Castel Volturno, come già accaduto in passato, incontrerà in una sorta di allenamento congiunto la Scafatese, allenata da mister Ferraro, appena promossa in serie C. Questa amichevole servirà soprattutto a capitan Di Lorenzo, pienamente recuperato a ritrovare il clima partita, per esserci lunedì sera a Fuorigrotta con il Bologna per la terz’ultima di campionato. Chi scenderà in campo, dunque? Vediamo i possibili 11: tra i pali ovviamente il portiere serbo, davanti al quale difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, mentre al centro dovrebbero esserci Mac Tominay, Lobotka supportati da Politano e  Guitierrez, con Alisson e De Bruyne alle spalle del centravanti danese. Poi naturalmente, nel secondo tempo girandola di sostituzioni, a cominciare da Meret in porta. Tutto ciò per testare lo stato di forma della rosa di Antonio Conte.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Benitez: «Tiriamo tanto. Adesso però servono i gol»

I conti non tornano, ma Rafa Benitez, numeri alla mano, è convinto che il Napoli sia sulla strada giusta. Certo, ammette anche lui che con […]

24 Settembre 2014 0 54 sec read

Primavera, Napoli-Catania 3-0

Il Napoli Primavera ha battuto il Catania per 3-0 nella settima giornata di ritorno del campionato sul campo di Sant’Antimo. Azzurrini che dominano la gara […]

14 Marzo 2015 0 1 min read

Doppio ex, Villa: “Amarezza per quanto accaduto ieri al Cagliari: domani gara complicata”

Matteo Villa, ex difensore di Cagliari e Napoli, parla ai microfoni di Marte Sport Live: “Provo tanta amarezza per quanto accaduto ieri ad Assemini. In […]

18 Aprile 2015 0 33 sec read

Alfonso (Ag. Adriano Correia): ” Ad Adriano piacerebbe giocare in Italia, Benitez grande allenatore”

Napoli e Roma, possibili intrecci col Barcellona. Sul piatto non solo Mascherano (da sempre pupillo di Benítez e, secondo le ultime indiscrezioni, ipotetica contropartita nell’affare Benatia), ma […]

19 Maggio 2014 0 1 min read