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NAPOLI – La Società azzurra torna sui suoi passi e non usa più il pugno duro con l’attaccante belga, allenatosi regolarmente

Armando Fico 6 Maggio 2026 0 52 sec read

Come riferito in precedenza, Romelu Lukku, ieri è tornato a Castel Volturno per chiarire la sua posizione con la dirigenza partenopea e con mister Conte. Tutto è andato in archivio ed il Napoli ha scelto il buon senso, rinunciando a multe, estromissione dalla rosa e quant’altro, rinnegando i piani di qualche tempo fa. Tanto è vero che il bomber belga, la cui mancanza, quest’anno, si è fatta sentire moltissimo, si è regolarmente allenato con i compagni, al Centro sportivo, agli ordini del tecnico leccese, il quale deciderà se farlo giocare o meno, qualche gara, nel finale di stagione. Per quanto riguarda il suo futuro, sarà il club di De Laurentiis, in concerto con l’allenatore ed i calciatori, a scegliere cosa fare. Molto probabilmente ci sarà un divorzio ma il giocatore se tornasse in forma diventerebbe un’arma micidiale in più, per la prossima stagione, tuttavia nessuno ha la palla di vetro per sapere cosa accadrà. Sta di fatto che Lukaku vuol giocare il Mondiale di giugno, il che  significa che si sente nelle condizioni fisiche giuste per affrontare un’avventura così difficile.

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