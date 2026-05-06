NewsMix24

Morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter: aveva 69 anni

Vincenzo Letizia 6 Maggio 2026 0 39 sec read

Da un anno le condizioni di salute dell’ex centrocampista erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Simbolo del club nerazzurro a cavallo tra gli anni 70 e 80, Beccalossi aveva vestito anche la maglia della squadra della sua città, il Brescia

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra nerazzurra. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare nella squadra milanese giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a cause di un’emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Sassuolo-Sampdoria 3-5: neroverdi in clima vacanza, dominano i blucerchiati

Fonte: Repubblica.it…

16 Marzo 2019 0 13 sec read

Andreazzoli, sala vuota. Allegri: “Serve rispetto”

1 Gennaio 1970 0 25 sec read

Sarri: “Pericolo Carpi, ci vuole attenzione. Guardiola, che onore”


Sarri: “Pericolo Carpi, ci vuole attenzione. Guardiola, che onore”

Non vuole parlare della Juventus ma solo della partita con gli emiliani: "Sono in forma". Ringrazia il tecnico spagnolo e racconta del perchè ci sono allenatori che arrivano tardi alla ribalta delle Serie A

Parole chiave: napoli, serie a 2015-206, 24.a giornata, fan club, carpi maurizio sarri
6 Febbraio 2016 0 1 min read

Marika Fruscio saluta così la Nazionale italiana

Come promesso, Marika Fruscio, ha salutato i calciatori azzurri in partenza per il Mondiale, a modo suo: sul suo profilo Twitter sono infatti comparse  delle […]

27 Maggio 2014 0 12 sec read