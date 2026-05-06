Morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter: aveva 69 anni

Da un anno le condizioni di salute dell’ex centrocampista erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Simbolo del club nerazzurro a cavallo tra gli anni 70 e 80, Beccalossi aveva vestito anche la maglia della squadra della sua città, il Brescia

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra nerazzurra. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare nella squadra milanese giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a cause di un’emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.