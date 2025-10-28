COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Milinkovic salva la porta, Anguissa la risolve

Eduardo Letizia 28 Ottobre 2025 0 1 min read

Milinkovic-Savic 7 – Salva la serata con la sua parata sul rigore di Camarda.

Di Lorenzo 6 – La catena destra non produce particolari presupposti offensivi, si preoccupa più della fase di non possesso.

Juan Jesus 6 – A parte il discutibile rigore provocato, non soffre mai le iniziative avversarie.

Buongiorno 6 – Tiene bene dietro, preciso in fase di impostazione.

Olivera 6 – Cerca di operare da centrocampista aggiunto, con volontà ma poca qualità.
(Spinazzola 6 – Un bello spunto sulla sinistra nel finale, con qualche disattenzione difensiva.)

Politano 5.5 – Non trova giocate degne di nota, ben contenuto da Gallo e meno brillante del solito.
(McTominay 6 – Impatta poco sul match.)

Anguissa 7 – Tanta corsa e il decisivo colpo di testa che regala il vantaggio ai suoi.

Gilmour 6.5 – Non sempre preciso negli appoggi, ma corre e infastidisce gli avversari come una zanzara in una notte di agosto.

Elmas 5.5 – Non trova né giocate né posizione.
(Gutierrez s.v.)

Lang 5.5 – Gioca qualche buon pallone, ma sembra un elemento poco inserito nei meccanismi tattici della squadra.
(Neres 6.5 – Il suo assist, da palla inattiva, per Anguissa, serve a sbloccare una partita altrimenti indirizzata verso lo 0-0.)

Lucca 5.5 – Qualche buona sponda, ma troppa poca qualità e mobilità.
(Hojlund 6 – Poco tempo e pochi palloni giocabili per incidere sul match.)

